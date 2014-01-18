Vehbi Koç’un damadı Nusret Arsel vefat etti

İş adamı Vehbi Koç’un damadı olan Dr.Nusret Arsel, tedavi gördüğü Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nde vefat etti.

Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Vehbi Koç’un en büyük çocuğu Semahat Arsel’in eşi olan Dr. Nusret Arsel’in 1 Ocak 2014 ’ten itibaren hastanelerinde tedavi gördüğü ve bugün vefat ettiği belirtildi.

Dr. Nusret Arsel, 1922 yılında doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuduktan sonra Paris Üniversitesi’nden iktisat doktorası aldı. 1953’den beri Koç Grubu’ndaki birçok şirketin kuruluşunda bulundu.