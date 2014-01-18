T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vehbi Koç’un damadı Nusret Arsel vefat etti

Vehbi Koç'un en büyük çocuğu Semahat Arsel’in eşi olan Dr. Nusret Arsel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

18 Ocak 2014 16:28

İş adamı Vehbi Koç’un damadı olan Dr.Nusret Arsel, tedavi gördüğü Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nde vefat etti.

Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Vehbi Koç’un en büyük çocuğu Semahat Arsel’in eşi olan Dr. Nusret Arsel’in 1 Ocak 2014 ’ten itibaren hastanelerinde tedavi gördüğü ve bugün vefat ettiği belirtildi.

Dr. Nusret Arsel, 1922 yılında doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuduktan sonra Paris Üniversitesi’nden iktisat doktorası aldı. 1953’den beri Koç Grubu’ndaki birçok şirketin kuruluşunda bulundu.

 

 

ETİKETLER

vehbi koçnusret arselkoç ailesivefat ettisemahat arseldamat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24