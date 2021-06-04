Vehbi Koç Vakfı, 'Koç Okulu Yeni Lise Binasının' temel atma törenini gerçekleştirdi

Geleceğin Koç Okulu kampüsünün ilk adımını atan Vehbi Koç Vakfı, 1988'de açtığı okulun yenilenmesi için "Koç Okulu Yeni Lise Binası" temel atma törenini gerçekleştirdi.

Proje, yaklaşık 14,00 metrekarelik alana yayılmış olup, 65 derslikli bir öğrenim kompleksi olarak hayata geçirilecek.

İlerleyen dönemlerde ise merkezi/kütüphane ve spor kompleksi binalarının inşaatı tamamlanacak.

Temel atma töreni Koç Okulu'nun kuruluşuna öncülük eden Suna Kıraç'ın doğum günü olan 3 Haziran'da gerçekleştirildi.

Yeni okul binasının mimarlık liderliği, iç mimari kapsamında Trung Le/ThisIs180 danışmanlığı ve PAB Mimarlık yürütücülüğü ile tasarımı gerçekleşecek. Binanın inşaatı ise Ark İnşaat tarafından tamamlanacak.

Yeni tasarımda, ihtiyaçlara yönelik yapılan analizler kapsamında derslik sayıları, disiplinlerarası iş birliğini güçlendirecek bölüm alanları gibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatı gereklilikleri de yeni tasarıma yansıtıldı.