Vehbi Koç, 50 yıl önce dini bilgisini sınadığı genci Mardin'e bayi yapmış

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, dedesi Vehbi Koç\'un 50 yıl önce dini bilgisini sınadığı ve ardından Mardin\'de bayilik verdiği 69 yaşındaki Masuk Nas\'a ait Mardin\'deki Nas Ford Trucks Plaza\'nın açılışına katıldı. Ali Koç, Ford Trucks\'ın 2021 yılı itibarıyla 60 ülkede bayi yapılanmasını tamamlamasını planladıklarını belirterek, \"Yeni bayi açılışları ve ortaklıklarımızla da bu hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz\" dedi.

VEHBİ KOÇ\'UN 50 YIL ÖNCE MASUK NAS İLE TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI

Ford Otosan\'ın ağır ticari araç pazarında hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini arttırmak için \'Ford Trucks\' konsepti altında başlattığı bayi yapılanma atağı, Mardin\'de açılan Nas Ford Trucks Plaza ile sürdü. Nas Ford Trucks açılışına, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Mardin Vali Vekili Bahattin Çelik, işadamları, kamu kurum yönetici ve temsilcileri ile Koç Holding ve Ford Otosan üst düzey yöneticileri katıldı. Ali Koç, 50 yıl önce dedesi Vehbi Koç ile Mardin\'deki bayileri Masuk Nas\'ın nasıl tanıştığını şöyle anlattı:

\"Masuk Nas, 19 yaşındayken Vehbi beye (Koç) dini konularda bilgi sahibi olan biri olarak tanıştırılınca, kendisine fitre ve zekat konusunda fıkhi bir soru soruyor ve kartını vererek bu soruya cevabı yazılı olarak kendisine göndermesini istiyor. Masuk bey de yazıyor cevabını, ona yazılı olarak gönderiyor. Aradan birkaç ay geçtikten sonra bir mektup geliyor. Vehbi bey önce kendisine sorduğu soruya cevap verdiği için teşekkür ediyor. Daha sonra da, \'Ben aynı soruyu Diyanet İşleri Başkanı\'na da sormuştum. Aynı cevabı aldım\' diyor. Dolayısıyla, \'Senin cevabın doğrudur\' diyerek bu konuda kendisini tebrik ediyor. Bu şekilde bir ilişkileri başlıyor. Birkaç kez daha yazışmalar devam ediyor. Derken aradan bir sene geçiyor ve bir gün telefon geliyor. Deniliyor ki \'Vehbi bey sizi Ankara\'da bekliyor.\' O zaman Mardin\'den Ankara\'ya gitmek 24 saatten fazla olduğu için Masuk bey pek gitmek istemiyor. Ama babasının da zorlamasıyla, \'Türkiye\'nin en büyük işadamı sizi aramış, belki de hayırlı bir iştir\' deyip onu gönderiyor. Sonradan Ankara\'nın yolunu tutan Masuk Bey\'e o zaman Vehbi beyin danışmanlarından biri ona bayilik teklif ediyor. Ancak, o bu bayiliğe pek de sıcak bakmıyor. Daha sonra Vehbi beyin de zorlamasıyla o dönemde Antep\'te bile bayi yokken Mardin\'e Tofaş bayiliğini veriyor. Aslında bu ilişki Vehbi beyin hem ilme, hem de gençlere verdiği örneğin göstergesi.\"

ÜÇ ARAÇTAN BİRİSİNİ İHRAÇ ETME HEDEFİ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, yeni yatırımlarının Mardin ve çevresine değer katması ve hizmet vermesinden büyük kıvanç duyduklarını, Ford Trucks\'ın uluslararası büyüme planları çerçevesinde Avrupa pazarının önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı, Koç, şöyle devam etti:

\"Avrupa pazarında yapılanmasına başladığımız sağlam satış ve satış sonrası operasyonlarımızla pazar payımızı artırıp, müşteri memnuniyetimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Hedefimiz; ürettiğimiz her üç araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50\'sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. Bununla birlikte, Ford Trucks\'ın 2021 itibarıyla toplam 60 ülkede bayi yapılanmasını tamamlamasını planlıyoruz. Yeni bayi açılışları ve ortaklıklarımızla da bu hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz.\"

Yerli araç tartışmalarının olduğu bir süreçte, 4 yıl önce tamamı yüzde 100 yerli üretilen Ecotorq motorunun Türkiye otomotiv sektöründe bir ilk ve teknoloji mühendislik ihracatında bir milat olduğunu anlatan Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"YÜKSEK AR-GE YETENEĞİMİZ İLE TEKNOLOJİ İHRAÇ EDER HALE GELDİK\"

\"Türkiye\'de geliştirilen Ecotorq motorları, yapılan bir lisans anlaşmasıyla, dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin\'de, \'JMC\' markalı araçlarda kullanılmak üzere üretildi. Firmalarımızın, bölgesel operasyonlara liderlik yapıyor olmalarını çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Bugün Koç Topluluğu olarak her işimizde yönümüzü geleceğe, Ar-Ge ve inovasyona çevirerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hız kesmeyen teknoloji yatırımlarımızla, daha üstün nitelikli ürünler ve hizmetler geliştirmeye ve iş süreçlerimizi yenilemeye gayret ediyoruz. Geçmişe nazaran bugün daha uzun vadeli düşünüp planlar yapabiliyoruz. Geçmiş yıllarda teknoloji ithal ederken, bugün yüksek Ar-Ge yeteneğimiz ile teknoloji ihraç eder hale geldik. Daha evvel de ifade ettiğimiz üzere Ford Otosan, yeni nesil Ecotorq motorlarının dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin\'de üretimi için JMC firması ile teknoloji lisans anlaşması imzaladı. Mühendislik ihraç eden şirketimiz, önümüzdeki dönemde yeni nesil Ecotorq\'un da katkılarıyla yüksek katma değerli bu faaliyetini artırarak sürdürecek. Ford Otosan, Ecotorq ile dünya vizesi almış oluyor. Ayrıca şirketimiz, ülkemizde yan sanayi, üniversite ve KOBİ işbirliklerini de içeren bir yüksek teknoloji altyapısına da öncülük ediyor. En önemlisi de ülkemiz, otomotiv sektörüne teknoloji ve Ar-Ge gücünü bir kez daha kanıtlamış oluyor. Yeni nesil Ecotorq motorun fikri ve sınai haklarının yüzde yüzüne sahip olan şirketimiz; bu ürünü geliştirme, yenileme, yurtdışına pazarlama ya da teknoloji olarak satma hakkına sahiptir. Dolayısıyla, Ecotorq sürdürülebilir büyümemiz için stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Otosan\'ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı rolünü üstleniyor.\"

RENGİNDEN DOLAYI FAHRİ MARDİNSPORLU OLDU

Konuşmaların ardından Ali Koç\'a günün anısına Masuk Nas ve Vali Vekili Bahattin Çelik tarafından birer plaket verildi. Vali Vekili Çelik\'in Nas\'a verdiği ismi yazılı Mardin\'in plakası; 47 numaralı Mardin Büyükşehir Belediyespor forması ile atkı renklerinin sarı-lacivert olmasına dikkat çekerek, artık bu takımın fahri ve gönüllü taraftarı olacağını söyledi. Plaket verilmesinden sonra Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı tarafından yapılan duanın ardından tesisin açılışı kurdele kesilerek yapıldı.

FOTOĞRAFLI