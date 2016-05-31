Vegan kafeye ızgara etle saldırdılar!

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bir vegan kafeye homofobik bir grup ızgara et ve sosislerle saldırdı. Pazar günü ondan fazla erkek ellerinde ızgara etlerle kafeye zorla girdi ve kafe patronlarına et fırlattı.

BBC’nin haberine göre saldırganlar polis olay yerine ulaşmadan kaçtı. Polis ise kafe çalışan ve sahiplerini suçladı ve “Olanlardan siz sorumlusunuz” dedi. Kafe çalışanlarından bazılarını sorguladı.

Kafe sahipleri bu saldırının Neo-nazi gruplar tarafından gözdağı vermek için örgütlendiğini söyleyerek toplumsal dayanışma çağrısı yaptı.

LGBTİ haklarını destekleri için de hedefteydiler

Kiwi Kafe işletmecileri, LGBTİ haklarını destekledikleri için mekanın daha önce de hedef alındığını söyledi ve ekledi:

“Görünüşümüz, dinlediğimiz müzik, desteklediğimiz fikirler ve et yemiyor oluşumuzdan dolayı düşmanlık ve ayrımcılıkla karşılaşıyoruz. Bu zor zamanlarda kafeyi ziyarete gelirseniz, ne kadar çok olduğumuzu göstermiş olacağız.”

17 Mayıs Yürüyüşü’ne de saldırı olmuştu

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 17 Mayıs 2012 ve 2013’teki Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüşlere de saldırı olmuştu. 2013’te aralarında Gürcistan Ortodoks Kilisesi papazlarının da olduğu binlerce kişi polis kordonunu aşarak homofobi ve transfobi karşıtlarına saldırmış, 30 kişi yaralanmıştı.

Geçtiğimiz yıl ise yine Tiflis’te bir trans kadın öldürüldü, evi ateşe verildi. Yerel medyanın haberine göre, 10 Kasım 2014’te öldürülen 25 yaşındaki trans kadın daha önce televizyon programlarına katılan ve LGBT haklarıyla ilgili savunuculuk yapan bir aktivistti.