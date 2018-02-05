Vefa Lisesi Müdürü: Benim okulumda evrimi savunamazsınız!

Vefa Lisesi müdürürü Abidin Başarslan'ın öğrencilerin, 'Tüm Türkiye'de liselerde 5 Şubat Pazartesi Evrim'i tartışıyor, yeni döneme Bilim ve Aydınlanma mücadelesiyle başlıyoruz' etkinliğini "Benim okulumda evrimi savunamazsınız" diyerek engellediği öne sürüldü.

Sol'da yer alan habere göre, Vefa Lisesi önünde bildiri çalışması yapan öğrencilere okul müdürü Başarslan gösterdi. Özel güvenlik personeliyle birlikte çalışmayı engellemeye çalışan müdür, öğrencilere "Derhal terk edin burayı" dedi.

Öğrencilerin "Evrim yasaklanıyor, bu yüzden daha fazla arkadaşımızın evrimi öğrenmesi gerekiyor. Evrim, bilimin temeli. Siz bilim karşıtlığı yapıyorsunuz" demesi üzerine müdür Abidin Başarslan "Bana ne sizin evriminizden. Benim olduğum okulda evrimi savunamazsınız. Gidin başka yerde dağıtın" yanıtını verdi. Vefa Lisesi öğrencileri duruma tepkili.