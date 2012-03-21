Vefa Küçük'ten Ali Şen'e: Yaptığı hakareti affetmiyorum

T24 - Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Vefa Küçük, seçim süreci öncesinde Ali Şen’in kafasına rakı kadehi koyması nedeniyle kendisini affetmediğini söyledi. Küçük, “Ali Şen milyon kere de özür dilese karşıma çıkan tek kare odur.” dedi. Küçük, Aziz Yıldırım ile cezaevinde görüşmesine de değindi, Başkan’ın avukatının sözleri nedeniyle kendisinden özür dilediğini açıkladı.

A Haber’de Selin Ongun'un sunduğu Bi Sormak Lazım programına konuk olan eski Fenerbahçe Asbaşkanı Vefa Küçük, 1998’deki başkanlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Şen’in kafasına koyduğu rakı kadehi nedeniyle özür dilese de bu hareketi affetmeyeceğini söyleyen Küçük, bu olayın 1998’deki başkanlık seçimlerini de etkilediğini ifade etti.

'Günah işleyen Ali Şen'dir'

Vefa Küçük, “Fenerbahçe seçimleri öncesi ve sonrasında aleyhime kullanılan tek şey odur. Fenerbahçe kongre üyelerinde o da etkili olmuştur.. Günahsız olan ben günah işleyen Ali Şen’dir” dedi.

İçki içmediğini söyleyen Küçük, Ali Şen’in kendisinden özür dilemesiyle ilgili olaraksa “Ali Şen bunu kötü niyetle yapmadı, ona inanıyorum. Ama yaptığı yanlış bir hareket. Ali Şen milyon kere de özür dilese karşıma çıkan tek kare odur. Benim Ali Şen’i bağışlamam bağışlamama gibi bir lüksüm yok. Hakkımızı helal etmeyecek bir durum yok. Ama Ali Şen’in yaptığı hareketi affetmiyorum.” Diye konuştu.

'Kulübü sadece Ali Şen yönetmedi'

Ali Şen ile kader birliği yaptıklarını ve 4 yıl kulübü beraber yönettiklerini kaydeden Vefa Küçük, “”Dışarıdan görüldüğü gibi sadece Ali Şen kulübü yönetmemiştir. Hep beraber yönetmişizdir” ifadelerini kullandı.

'Aziz Yıldırım avukatı adına özür diledi'

Fenerbahçe Eski Asbaşkanı Küçük, şike davası sürecinde Aziz Yıldırım’ın avukatı ile girdiği tartışmayı da değerlendirdi. Konunun Yıldırım ile cezaevindeki görüşmesinde de gündeme geldiğini belirten Küçük, “Başkanımızın bir avukatı metaneti koruyamadı, bazı beyanlarda bulundu. Ben de bu görüşlere katılmadım. Tenkit ettim. Bu nedenle biz avukatla birkaç kez karşılıklı suçlamalarda bulunduk: O bana kişisel suçlamalarda bulundu. Cezaevinde başkanı ziyaret ettiğimde kendi avukatını bana karşı olan sözlerinden dolayı rahatsızlığını, özrünü beyan etti. “ diye konuştu.

'Aydınlar'ın Fenerbahçeliliğinden şüphe edilmez'

Şike davası soruşturmasını da değerlendiren Vefa Küçük, Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın başkanlık süreci ile Fenerbahçeliliğinin karıştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Küçük, “Aydınlar ile biz Ali Şen yönetiminde 4 sene birlikte çalıştık. Yönetimimizin muhasebe üyesiydi. Hala da dostum, arkadaşım. Fenerbahçeliliğinden zerre şüphem yok. Benim Fenerbahçeliliğimden nasıl şüpheye düşülmeyecekse Mehmet Ali Aydınlar da öyledir. İyi bir Fenerbahçelidir.” dedi.

'Asıl talebimiz maddi değil, iade-i itibar'

Vefa Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fenerbahçe’ye "CAS'taki davanızı geri çekin. 45 milyon Euro'luk tazminat talebinizi Futbol Federasyonu olarak biz ödeyelim" dediği iddiasını da yorumladı.

Küçük, “Fenerbahçe’nin amacı maddi kaybı olmakla birlikte uğradığı haksızlığın giderilmesini de istiyor. Burada önemli olan iade-i itibardır. Para ikinci husustur. Federasyon aleyhimizde karar verip bizi Şamopiyonlar Ligi’ne göndermemişti. Bu nedenle UEFA bizim için bir karar vermeli ki Federasyon’un ödediği paraya kulübümüz razı olsun.” dedi.