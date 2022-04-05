Vefa Küçük: Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki çekişmenin ilk provası cumartesi günü yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulüp başkanı Ali Koç ile selefi Aziz Yıldırım arasındaki çekişmenin ilk provasının 9 Nisan Cumartesi günü yüksek divan kurulu başkanlığı seçiminde yapılacağını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün 2014'ten bu yana yüksek divan kurulu başkanlığını yapan Küçük, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Eski başkan Aziz Yıldırım'a eleştiride bulunan Vefa Küçük, 2018'deki seçimi hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Genel kurulu tarafsız yönettim. Aziz Yıldırım'a oy verdim. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a göre 12 bin fazla oy almıştır. O büyük farka rağmen Aziz Yıldırım ve arkadaşları, 2018'in rövanşını almak istiyorlar. Bu rövanşlar ancak sandıkta olur. Dışarıdan muhalefet etmek ve başkanı yıpratmakla olmaz. Geçen sene seçim oldu. İki gün öncesinde Aziz Yıldırım çıktı ve Ali Koç'u suçladı. 'Bu kulübün sahibi benim, seni tribünlerle göndereceğim.' dedi. Diyebilir. Ama bunu diyen insan 3 gün sonra yapılan seçimde aday olur. Ancak olamadı. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki çekişmenin ilk provası cumartesi günü başkanlık divanı için yapılacak. Muhalefet olanlar mevcut kulüp başkanını devirme niyetindeler. Bunu da sandıkta değil sandık dışında yapmak istiyorlar. Bunun için en uygun aday Uğur Dündar. Onu buldular ve getirdiler. Ancak ben kazanırsam Uğur Dündar Fenerbahçe tarihinden silinecek ve onu öne sürenler de silinecek."

"Uğur Dündar bana yanlış yaptı"

Yüksek divan kurulu başkanlığına aday olan Uğur Dündar'ın kendisi hakkındaki ifadelerine yanıt veren Vefa Küçük, şu görüşleri aktardı:

"Yalancı kelimesini ona iade edeceğim. Gerçek yalancı kendisi. Uğur Dündar ile Vefa Lisesi'nde birinci sınıfta bir sene arkadaşlığımız oldu. Normal hayatımızda pek rastlaşmadık. 1998'de Aziz Yıldırım başkan seçildikten 18 ay sonra istifa etti. O istifadan sonra ofisime geldi. Bunu maalesef inkar ediyor ve yalan söylüyor ama bilenler var. Benim başkanlığımda yönetim kuruluna girmeyi kabul etti. Seçimlerin yaklaştığı dönemde benimle irtibatını kopardı ve onu listeme almadım. Kulübe benimle birlikte maddi bağışta bulunmayı kabul etmişti. Seçimlerde Aziz Yıldırım'ın listesinde birinci sıra yönetim kurulu adayı olarak gördüm. Uğur Dündar bana yanlış yaptı. Bizi terk edip gitti. O hareketini son derece tepkiyle karşılıyorum. Hakikatleri saptırıyor. Canlı yayına davet ediyorum ancak kaçıyor ve gelmiyor. Cumartesi gününe kadar süremiz var. Ekranlara davet ediyorum. Yalan söylüyorsam o benim suratıma 'Yalan söylüyorsun' desin. Ben de onun suratına bizi sattığını ve arkadaşlarına ihanet ettiğini yüzüne söyleyeyim."

"Sandıktan biz çıkacağız"

Vefa Küçük, 4 adayın yarışacağı yüksek divan kurulu başkanlığı seçimini kazanacağına inandığını söyledi.

Seçim hazırlıklarının iyi gittiğini vurgulayan Küçük, "Çok formdayız. Bütün yüksek divan kurulu üyelerine ulaştık. Zaten çoğunu tanıyorum. Diğer adaylar yüksek divan kurulu üyelerinin isimlerini bilmez. Ben 32 senedir bu kulübün içindeyim. Son 8 yıldır da divan kurulu başkanlığını yapıyorum. Daha avantajlıyım. Divan kurulunun nasıl yönetildiğini çok iyi biliyorum. Kendimize güveniyoruz. İnşallah sandıktan biz çıkacağız." şeklinde konuştu.

"Futbolda başarısız bir kulübüz"

Ali Koç döneminde futbol takımının sergilediği performans hakkında da görüşlerini paylaşan Vefa Küçük, şunları kaydetti:

"Ali Koç döneminde futbolda başarısızız. Bunun çeşitli nedenleri var. Yanlış transferler olabilir, hocaları yanlış seçmiş olabiliriz. 2018'de gördüler ki kulüp maddi yönden neredeyse batma noktasına gelmiş. Bugün de hala Fenerbahçe ve diğer kulüpler maddi olarak son derece zor durumda. Kulüp başkanları ve yöneticiler ceplerinden büyük paralar vererek camialarını ayakta tutuyorlar. Ali Koç, 4 seneden beri kendi firmalarından ve şahsi hesabından kulübe bağış veya sponsorluk şeklinde büyük katkıda bulunuyor. Eğer onlar olmasa hiç kimsenin maaşları ödenemez. Maaşlı çalışanların paraları gününde ödeniyor. Bu Fenerbahçe'nin artısı. Ancak futbolda başarısız bir kulübüz."

"(Löw) Fenerbahçe'ye büyük güç katar"

Vefa Küçük, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilen Alman teknik direktör Joachim Löw'ün sarı-lacivertli takıma büyük güç katacağını belirtti.

Löw'ün Fenerbahçe'de görev yaptığı ilk dönemde başarılı olduğunu anımsatan Küçük, "Milyon avrolar veririz. Dünyada isim yapmış teknik direktörleri getiririz. Türkiye'yi tanımadıkları için başarısız olurlar. Löw, Fenerbahçe'de başarılı olmuş bir teknik direktör. Almanya'yı dünya şampiyonu yaptı. Onun veya ona benzer birinin gelmesi Fenerbahçe'ye önümüzdeki sezon için büyük güç katar." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ı başarılı bulduğunu dile getiren Vefa Küçük, "İsmail Kartal, daha önce bu kulüpte teknik direktörlük yaptı. Bugün de yapmaya devam ediyor. Çok iyi bir insan. İsmail hocanın emeğini inkar etmemek lazım. Keşke kalabilse. Onun da verdiği 'İkinci adam olmam' beyanatına saygı duymak lazım." dedi.

"(Nihat Özdemir) Şikayetçi olduğum bir federasyon başkanı"

Nihat Özdemir'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından istifa etmesini de değerlendiren Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nihat Özdemir, iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye çok katkıda bulundu. Nihat Bey'in TFF Başkanı olarak Fenerbahçe'ye faydalı olmadığı kesin. Zararlı mı? Bu, tartışılır. İstifa etti. Nihat Özdemir kötü bir insan değil. Fenerbahçeli Vefa Küçük olarak benim de şikayetçi olduğum bir federasyon başkanı. Onun döneminde 28 şampiyonluğumuzun tescil edilmesini beklerken bu bir türlü nasip olmadı. İnşallah gelecek federasyonun bu şampiyonluklarımızı tescil etmesini bekliyoruz."