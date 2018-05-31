Vefa Küçük: "Tarafsız ve adil bir seçim olacak"

\"Kargaşa olmaması için tedbirler alındı\"

\"Sandıkları azaltalım desek de mümkün değil çoğaltalım desek de mümkün değil\"

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

Vefa Küçük, \"Belli haklı endişeleri karşılamak için her sandıktaki 2 oy kabinini 3\'e çıkardık\" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli kulübün 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesi Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Genel Kurulda 26 bin 2 kişinin oy kullanma hakkı olduğunu ifade eden Vefa Küçük, \"1\'inci gün gelip müracaat masasına kimlik göstererek giriş kartı alınacak. 1\'inci gün faaliyet raporu ve onunla ilgili konuşmalar olacak sonrasında 2 başkan adayı konuşacak. 2\'nci gün oylama günü. Yine aynı kartlarla aynı giriş yerinden üyeler giriş yapacak. Stadın tribünlerinden aşağı sahaya inip sandığına gelip oyunu kullanacak. 10:00\'da başlayacak oy kullanma 17:00\'de bitecek. Ancak 17:00\'de hala oyunu kullanmayan ve içeride sırada olan kongre üyemiz varsa oyunu kullandıracağız\" diye konuştu.

\"KARGAŞA OLMAMASI İÇİN TEDBİRLER ALINDI\"

Küçük, Olağan Genel Kurulda maç günü alınan önlemlerin aynı şekilde geçerli olacağını, özel güvenliğin yanı sıra emniyetin de güvenliği sağlayacağını söyleyerek, \"Üye olmayanların, seyircilerin stada girme şansları olmaması için bu tedbirlerin alınması gerekiyor. Sadece üyeler girip oy kullanacağı için bir kargaşa olmaması için 26 bin 2 kişinin dışında medya mensupları hariç tribünlere ve sahaya almayacağımız için bu şekilde tedbirler alındı\" şeklinde konuştu.

\"SANDIKLARI AZALTALIM DESEK DE MÜMKÜN DEĞİL ÇOĞALTALIM DESEK DE MÜMKÜN DEĞİL\"

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç\'un 38 sandık yetersiz diyerek yaptığı başvurunun reddedilmediğini ifade eden Vefa Küçük, \"Yanlış anlamalar var burada. 15 gün önce kararlaştırıldı, üyelere mesajlar gönderildi ve giriş kartları basıldı. Giriş kartlarında masa numaraları, sandık numaraları belirlendi o saatten sonra sandıkları azaltalım desek de mümkün değil çoğaltalım desek de mümkün değil. Sadece belli haklı endişeleri karşılamak için tüzüğümüze göre her sandıkta 2 oy kabini var biz onu 3\'e çıkardık. Oy kabinin artırarak işi süratlendiriyoruz. Hiç kimsenin endişe edecek bir şeyi yok tarafsız ve adil bir seçim olacak. 10 bin kişi de gelse 26 bin kişi de gelse herkese eşit mesafede hiç bir sıkıntı olmadan seçim sonlanacak\" dedi.