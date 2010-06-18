Veee Los Angeles Lakers şampiyon

T24 - NBA final serisi 7. maçını 83-79 kazanan Los Angeles Lakers, 2009-2010 sezonunun şampiyonu oldu.





NBA tarihinin en başarılı iki takımının finaldeki son kapışmasında gülen taraf 83-79'luk skorla Los Angeles Lakers oldu ve NBA'de 2009-2010 sezonunun şampiyonluk yüzüğünü taktı.



Son 3 yılda 2. kez finallerde karşılaşan iki ekibin 7. ve son buluşmasının ardından Los Angeles Lakers tarihinin 16. şampiyonluğunu ilan ederken, Boston Celtics ise şampiyonluk sayısını 18'e taşıyamadı.



1978'den beri '7. maça taşınan hiçbir final serisini misafir takımın kazanamaması' geleneği bu yıl da bozulmazken, Lakers rakibiyle girdiği 12. final serisi mücadelesinden 3. kez galip ayrıldı.





İlk çeyrekte Celtics rüzgarı



Son 5 yılda ilk kez 7. maça taşınan NBA final serisinde 2009-2010 sezonunun son heyecanı Staples Center'da yaşanırken, hava atışının ardından ilk sayı 3. dakikanın başında Derek Fisher'ın üçlüğüyle geldi.



Pota altındaki sertlik daha ilk dakikalardan mücadelenin seyri açısından belirleyici olacağını gösterdi. Her hücumun adeta 'son top' havasında kullanıldığı mücadelenin 5. dakikasını Garnett ve Rondo'nun sayılarıyla konuk ekip 10-7 önde geçti.



Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant, ilk basketini 8. dakika geçildiğinde bulurken, Celtics, Perkins'in yokluğunda pota altı zaafını ilk çeyrekte Garnett ve Wallace'ın skorer kimliğiyle kapatmayı bildi. Periyodun son 5 dakikasında 13-3'lük bir seri yakalayan Boston, çeyreği 23-14 önde geçti.



İlk çeyrekte Rondo'nun 4 asisti, Kobe'nin 1/6 saha içi isbaetiyle oynayabilmesi, Glen Davis'in kenardan gelip 6 sayılık katkı yapması ve Garnett ile Gasol'un 2 faule ulaşması dikkat çekti.





Kobe'ye ne olmuş?



Kobe, Odom ve Artest'in üst üste sayıları ikinci çeyreğin başında Lakers'a moral verirken, Celtics de 5 atışında topu çembere sokamayınca Doc Rivers'ın müdahalesi gecikmedi. Ama bu molanın ardından da tablo değişmedi. Pota altında sahne alan Artest, 5. dakika sonunda ev sahibini 25-23 öne geçirdi.



Rondo ve Garnett'le rakibine cevap veren Celtics, Artest'in bu bölümdeki 9 sayılık katkısı dışında Lakers'ın düşük yüzdeli hücumları sonrası tekrar öne geçti. Çeyreğin sonuna doğru 9-2'lik seri yakalayan konuk ekip, soyunma odasına 40-34 önde gitti.



İlk yarıda final maçına damga vurması beklenen Kobe Bryant 3/14 saha içi isabetyile oynarken, sahanın en skoreri 12 sayıyla Ron Artest'di. İlk devre sonunda Lakers ribaundlarda 29-23 önde olmasına karşın, % 26 ile hücum edince istediği ritmi yakalayamadı.





Savunma iş başında



İlk yarının başarılı isimleri Garnett ve Artest ikinci yarıya da etkili başlarken, ilk 2 dakika dolduğunda Rondo-Garnett ikilisi farkı çift hanelere çıkardı: 36-47.



7-0'lık Celtics serisi Kobe'nin sayılarıyla bozulurken, 5. dakika sonunda Gasol farkı tekrar tek haneye çekti: 41-49.



Ev sahibi savunmadaki ve ribaundlardaki başarısıyla oyunda tutunurken periyodun son 5 dakikasında rakibine 3 sayı şansı tanıdı. Hücumda ise Kobe ve Gasol gibi yıldızların dışında beklenen katkı Artest ve odom'dan geldi.





Ve son 12 dakika



57-53 Celtics üstünlüğü ile girilen son çeyrekte nefesler tutuldu. Final raundu Gasol'un sayısıyla başlarken, İspanyol savunma ribaundlarıyla da takımını ayakta tuttu.



Kobe'nin bitime 8.45 dakika kala 3 serbest atışı sayıya çevirmesi hem kendisi adına moral olurken, farkı da 1 sayıya indirdi. Gecenin sürpriz ismi Artest da 7. 20 dakika kala durumu eşitledi: 61-61. Son 6 dakikaya girilirken Rasheed Wallace'ın 5 faule ulaşması Boston için tehlike çanları anlamına geliyordu. Fisher'ın üçlüğü ve Kobe'nin serbest atışlarıyla Lakers 6 dakika kala öne geçerken, ivme ev sahibine döndü. Gasol'un serbst atışlarıyla bitime 4.30 dakika kala Lakers farkı 6 sayıya çıkardı.



Kalan bölümde karşılıklı basketlerle heyecan 'tavan' yaparken, Rondo'nun üçlüğü bitime 15 saniye kala farkı 'ye indirdi. Ancak kazanan taraf 83-79'luk skorla Lakers oldu.



Bu skorla NBA final serisinde durumu 4-3 yapan Los Angeles Lakers 2008-2009'dan sonra 2009-2010 sezonunu da şampiyon olarak noktaladı.







