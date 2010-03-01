Vederson'un hedefi Milli Takım

T24 -

Kulübün aylık dergisinde yer alan röportajında milli takım hayalini kurduğunu anlatan, Türk vatandaşı olduğu için yerli statüsünde forma giyen Brezilya asıllı Vederson, ''Türk Milli Takımı'nda yeni bir hoca ve yeni bir dönem. Umuyorum ki, Hiddink dönemi benim için yeni bir fırsat olacaktır. Türk Milli Takımı forması giyebilmek benim için büyük bir onur olurdu'' şeklinde ifadeler kullandı.Fenerbahçeli futbolcu, Turkcell Süper Lig'de şampiyonluğa erişecek inanç ve gücün kendilerinde bulunduğunu ifade ederek, ''Şampiyonluk konusunda en iddialı ekibin biz olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü şampiyonluğa erişecek inanç ve güç bizde kesinlikle var. İşimizi düzgün bir şekilde yaptığımız takdirde, şampiyonluğa ulaşacak taraf olacağız'' diye konuştu.Maç içinde kazandıkları frikik atışları konusunda karar veren kişinin kaptan Alex olduğunu bildiren Vederson, antrenmanlarda çok çalışmalarına rağmen frikikten gol bulamadıklarını anlatarak, şunları söyledi:''İdmanlarda frikik çalışıyoruz. Ancak maçlara baktığınız zaman, maalesef çalıştığımız oranda goller bulamıyoruz. Maç içerisinde, kazandığımız frikikler konusunda karar veren kişi Alex'tir. Yani takımımızın resmi olarak frikik kullanıcısı Alex diyebiliriz. Fakat elbette ki, o anda kim kendini daha iyi hissediyorsa, kim daha iyi o mevkiden, o yerden vurabilecek pozisyondaysa, o kullanıyor.''