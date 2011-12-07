-Vederson'a tedbir kararı iptal BURSA (A.A) - 07.12.2011 - Bursaspor'un Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, ''Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Vederson hakkında müsabakalarda yer alamama hususunda verdiği tedbir kararı, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yaptığımız itiraz sonucu iptal edilmiştir'' dedi. Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PFDK tarafından akşam saatlerinde faks yoluyla gönderilen yazıda, Vederson'un müsabakalara çıkabileceği, bu açıdan TFF'nin verdiği kararın iptal edildiğinin bildirildiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının ''seyirden men'' hususunda verdiği tedbir kararının ise devam ettiğini dile getiren Yazıcı, ''seyirden men'' kararının müsabakanın oynanabilmesine engel teşkil etmediği hususunda tüm futbol otoritelerinin ve hukukçuların görüşlerinin bilindiğini vurgulayarak, ''TFF'nin Vederson hakkında müsabakalarda yer alamama hususunda verdiği tedbir kararı, PFDK'na yaptığımız itiraz sonucu iptal edilmiştir. Bu çerçevede Vederson'un perşembe günü oynanacak Ankaragücü-Bursaspor maçı için diğer futbolcularla birlikte Ankara'ya götürüleceğini kaydetti. Yazıcı, savcılığın verdiği ''seyirden men'' kararının Vederson'u etkilememesi için Bursaspor Kulübü olarak adli ve idari makamlara gerekli girişimlerde bulunduklarını dile getirerek, bu açıdan birtakım olumlu gelişmeler beklediklerini sözlerine ekledi.