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Spor

Vederson kurtarıcı oldu

Vederson kendisinin yerine Deivid’in numarasını tabelada görünce 6+2 kuralına uyanarak dışarı çıkmadı ve Fenerbahçe’yi hükmen yenilgiden kurtardı

06 Aralık 2008 02:00

İkinci yarı Deivid ile Emre, Josico ile Vederson’un yerine girmek için hazırlandı. Vederson kendisinin yerine Deivid’in numarasını tabelada görünce 6+2 kuralına uyanarak dışarı çıkmadı ve Fenerbahçe’yi hükmen yenilgiden kurtardı

Teknik Direktör Aragones’in ikinci yarıda yapmak istediği iki değişiklik sırasında yapılan büyük hata Fenerbahçe’ye az daha pahalıya malolacaktı.

Saha kenarına gelen Deivid ile Emre, Josico ile Vederson’un yerine girmek için hazırlandı. Dördüncü hakem kendisine sunulan yazılı kağıda bakarak ilk olarak Deivid - Vederson değişikliğini kaldırınca, Vederson çıkmak istemedi.



Brezilya asıllı Türk oyuncu, sahada yedi yabancı olacağını söyleyerek Emre’nin yerine girmesi gerektiğini söyledi. Dördüncü hakem önce değişiklikte ısrar etti ardından Fenerbahçeli oyuncuların baskısıyla tabelayı değiştirdi ve önce Vederson ile Emre değişti, ardından Josico yerini Deivid’e bıraktı.

Beşiktaş ders olmamış

Böylece Fenerbahçe teknik heyetinin dikkatsizliğini Vederson uyanıklığı sayesinde önledi. Eğer ilk değişiklik Deivid ile Vederson arasında yapılsaydı sarı-lacivertli ekip 6+2 kuralını ihlal etmiş olacak ve sahada 7 yabancı bulunduğu için hükmen 3-0 yenik sayılacaktı.

2000-2001 sezonunun 5. haftasında da Fenerbahçe, 6 yabancı sahaya sürmüş, Beşiktaş karşısında 3-0 hükmen mağlup olmuştu. Aynı anda 5 yabancının sahada bulunabildiği kurala aykırı davranan sarı-lacivertliler, 64. dakikada Baliç’in yerine Rapaiç’in oyuna girmesiyle, sahada 6 yabancı futbolcu ile mücadele etmişti.

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