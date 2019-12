-VEDERSON: BURSASPOR BENİM ŞAMPİYON TAKIMIM BURSA (A.A) - 31.07.2010 - Bursaspor'un yeni transferi, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Gökçek Vederson, ''Bursaspor şampiyonluğu kaptırdığımız takım değil, artık benim şampiyon takımım'' dedi. Vederson, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) TamSaha dergisinde yer alan röportajında, geçen sezon Fenerbahçe'de son anda şampiyonluğu kaçırdıktan sonra Bursaspor'a transfer olmasının kendisinde tarifi imkansız duygular yaşattığını ifade etti. Sarı-lacivertli forma altında geçen sezonun son haftasında Trabzonspor ile yaptıkları karşılaşmanın son 5 dakikasında yapılan anonsun yanlış olduğunun söylenmesi ve şampiyon olduklarını zannederken gerçeği öğrenmenin bütün futbolcular üzerinde yıkım etkisi yarattığını anlatan Vederson, ''O anı anlayabilmek için yaşamak gerekir'' değerlendirmesinde bulundu. Vederson, Fenerbahçe'den ayrılmasının gündeme gelmesinin ardından Bursaspor'un kendisine transfer teklifinde bulunmasının hoş bir tesadüf olduğunu dile getirerek, şöyle dedi: ''Ben bir profesyonelim. Duygular elbette önemli, ama bu benim mesleğim ve kimin formasını giyiyorsam, o takım için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. Dolayısıyla nasıl Fenerbahçe'ye giderken Ankaraspor geride kaldıysa, şimdi Bursaspor'dayım ve Fenerbahçe geçmişte kaldı. Bursaspor şampiyonluğu kaptırdığımız takım değil, artık benim şampiyon takımım.'' -''EN İYİ SOL BEK KİM?''- ''Türkiye'de geçirdiğin dönemde Ankaraspor'daki performansını mı yoksa Fenerbahçe'deki performansını mı daha başarılı buluyorsun?'' sorusunu Vederson, şöyle yanıtladı: ''Uzun yıllardır bu ülkedeyim ve geldiğimde bireysel performansım neyse, hep üzerine koyarak, gelişerek bugünlere ulaştım. Ankaraspor'da oynadığım maç sayısı fazla olduğu için hem attığım gollerin sayısı fazlaydı hem de performansım giderek artıyordu. Fenerbahçe'de sürekli oynamamış olmam, benden kaynaklanan bir istikrarsızlık olarak algılanmamalı. Takımın her bölgesinde rekabetin oluşu, alternatif oyuncuların bulunması ve elbette teknik direktör tercihi, böyle bir tablo ortaya çıkardı. Yoksa ben çalışmayı seven ve sürekli oynamak isteyen bir yapıdayım.'' Brezilya asıllı Türk futbolcu, ''Türkiye'deki sol beklerden hangilerini beğeniyorsun?'' sorusu üzerine şunları kaydetti: ''Kanatlarda oynamak farklı sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Hücum ederken de savunurken de bizim pozisyonumuzda oynayanlar kritik görevler üstleniyor. Yaratıcı olmak, iyi orta atmak, hücuma zenginlik katmak gibi sorumluluklarımız var. Türkiye'nin sol bek sorunu olduğunu değil, sol beklerde bu özelliklerle ilgili eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Hangi bölgede oynadığın değil, nasıl çalıştığın ve eksiğini bilip bilmediğin önemli. Süper Lig'deki takımlarda forma giyen bütün sol beklere saygım var, ama 'Beğendiğim biri var' diyemem. Kendini beğenmiş biri de değilimdir, ancak 'En iyi sol bek kim?' diye sorarsanız, cevabım 'Ben' olur.'' -''ŞAMPİYONLUK TESADÜF DEĞİL'' Gökçek Vederson, Bursaspor'un geçen yıl elde ettiği şampiyonlukla Türkiye'de yıllardır kimsenin başaramadığı bir ilki gerçekleştirdiğine dikkati çekti. Bu başarının Bursaspor'a spotrif bir saygıyı gerektirdiğini, yeşil-beyazlı takımın yeni sezonda da istikrarlı bir performans göstereceğine inandığını vurgulayan Vederson, şöyle devam etti: ''Takımın içine girdikten sonra, şampiyonluğun tesadüf olmayacak kadar gerçek olduğunu gördüm. Hak edilerek elde edilen bir başarı var ortada. Süper Lig'de bu sezon da yine şampiyonluk adayı olacağız ama şimdi işimiz daha zor. Çünkü çok farklı kulvarlarda mücadele etmek durumundayız. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynamak hem sorumluluk hem de devamlılık gerektiriyor. Bu yükü taşımak için geçen sezondan daha fazla mücadele etme ihtiyacı var. Önemli olan, aldığınız sonuç ne olursa olsun, işinizi farkında olarak yapmaktır. Ben baskıyı severim, hatta baskı altında daha iyi oynarım.'' Vederson, ''Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını nasıl görüyorsun?'' sorusunu ise ''Avrupa'nın en iyi kulüpleri ve en iyi futbolcularının mücadele ettiği bir ligde bulunmak kolay iş değil. Ancak anahtar cümle şu olabilir; 'Ben iyi futbolcuyum, biz iyi takımız' diyen herkes Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilir. Her türlü sürpriz sonucun alınabileceği bir platform, Şampiyonlar Ligi'' yanıtını verdi. ''Özellikle Ankaraspor'da serbest vuruştan çok gol atmıştın. Fenerbahçe'de Alex ve Roberto Carlos nedeniyle bu özelliğini pek fazla gösteremedin. Bursaspor'da yeniden frikik gollerini izleyebilecek miyiz?'' sorusuna karşılık da Vederson, ''Bursaspor'da taraftarımızı koltuklarından fırlatacak gollerim elbette olacak. Ben hem gol atmayı hem de attırmayı severim'' dedi. Vederson, ''Fenerbahçe'de Brezilyalılar ön plandaydı. Bursa'da ise üç Arjantinli var. İki rakip ekolün buluşması için neler söylersin?'' sorusu üzerine, görüşlerini şöyle açıkladı: ''Bu bir tarz meselesi. Aynı dili konuşmak elbette bir avantajdır, ama futbolun dili aslında bir. Benim böyle bir takıntım yok. Zaten çok uzun süredir Türkiye'deyim ve sıcakkanlı oluşum nedeniyle hiç güçlük çekmedim. Bursaspor'daki Arjantinli meslektaşlarımla da uyum içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Futbolda hangi ülkenin vatandaşı olduğunuzdan çok, hangi takıma ait olduğunuz önemlidir. Ben şu anda Bursaspor'dayım ve hepimiz bir ideal için birlikte mücadele ediyoruz. Ekollerin rekabeti konusunda da hepimiz altyapıdan öğrendiklerimiz ve oynadıkça üzerine kattıklarımızla aslında özel ekolleri olan insanlarız diyebilirim.'' Takımdaki havanın nasıl olduğu yönündeki soruyu, ''Tek kelimeyle süper'' diye yanıtlayan Vederson, Ertuğrul Sağlam ile ilgili de ''Açık söylemek gerekirse, Bursaspor'a gelirken küçük bir şüphe bile duymadım ve bunun nedenlerinden biri Ertuğrul Sağlam'dır. Takımla kurduğu ilişkiyi görünce saygı duymamak mümkün değil. Onun takımında forma giyeceğim için şanslı bir futbolcu olduğumu düşünüyorum'' görüşünü dile getirdi.