Vedat Türkali: Öcalan 'sayın' değilse neden O'na gidiyorlar?

T24- Ünlü yazar Vedat Türkali, NTV ekranlarından Abdullah Öcalan'a selam gönderdi, Leyla Zana'ya destek verdi.

Banu Güven'in NTV ekranlarındaki konuğu ünlü yazar Vedat Türkali'ydi. Usta yazar, Kürt sorunu konusundaki çarpıcı açıklamaları ile dikkat çekerken, PKK ve Abdullah Öcalan için söyledikleri hayli tartışma yaratacak gibi gözüküyor.

Seçimlerde BDP destekli bağımsız adayları desteklediğini ilan eden Vedat Türkali, İmralı'ya selam ve sevgilerini gönderdi, kendisinin de Leyla Zana gibi oyunu gerillaya vereceğini söyledi. Türkali, Kürt sorununda barış için artık daha cesur daha samimi olunması gerektiğini kaydetti.

Ben de oyumu gerillaya veriyorum!

AKP ve CHP'nin Kürt sorununa gereken ciddiyet ve cesaretle yaklaşmadığını söyleyen Vedat Türkali, Barış Emek ve Demokrasi bloğunun adaylarına çok güvendiğini söyledi. Türkali, Leyla Zana'nın tartışma konusu olan sözlerine de destek verdi:

"Ben bu bloğun adaylarına çok güveniyorum. Hem Türk hem Kürt adaylarına güveniyorum. Mesela Sırrı Süreyya Önder var. Çok yiğit bir oğlan, çok namuslu bir adam. Mersin adayı Ertuğrul Kürkçü var, Akın Birdal var. Kürt adaylar içinde ise en çok Leyla Zana'ya güveniyorum. Geçenlerde Diyarbakır'ın bir köyünde 'oylarınızı gerillaya verin' demiş diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Ya baba ben de oyumu gerillaya vereceğim. Ama gerilla ölsün öldürsün diye değil, gerilla dağdan insin, silahlar bırakılsın diye oyumu veriyorum."

Öcalan'a selam ve sevgilerimi gönderiyorum

Türkali'nin tartışma konusu olacak açıklamalarından biri de Abdullah Öcalan'la ilgili olanlardı. Ünlü yazar, Öcalan'ın barış ve çözüm için büyük bir çaba içerisinde olduğunu söyleyerek İmralı'ya selam ve sevgilerini gönderdi:

"Biz Abdullah Öcalan'a çok uzun süre kuşkuyla baktık. Bugünlerde Cengiz Kapmaz'ın kitabını okudum. Herkese tavsiye ederim. Öcalan'ın İmralı günlerini anlatıyor. Çok sevdiğim bir Kürt var Bodrum'da 'Sayın Öcalan' demiş diye övgüden ceza almış. Bugün o kitapta görüyoruz ki, İmralı'ya gitmeyen kalmamış. Bizden başka herkes gitmiş gelmiş meğer. Genelkurmay da MİT de, polis de gitmiş... Bunların hepsi sayın değil mi? Peki bu kadar 'sayın' olan adam 'sayın' olmayan birine neden gidiyor? Ben şimdi burada 'sayın Öcalan' desem ceza mı alacağım. Vallahi razıyım, hiç umurumda da değil. Bu devlet bu kadar saçma sapan işlere vakit ayırmamalıdır. Vallahi ayıp.

Bakın bu bir fırsattır, bu adam çözebilir bunu. Ben de çözmesinden yanayım. Bugün Türkiye koşullarında bu vatanı hesaba katarak, Türkle Kürtlerin barışması için her türlü çabayı gösteren adam (Öcalan) bu. Açın okuyun. Ben uydurmuyorum bunları. Benim arkadaşım akrabam falan da değil. Gerçekçi olmak lazım. Ben bu adama vatansever demeyeceğim de çözüm için mağarada titreşerek bekleyen 7 tane Kürdü öldürene, öldürme emrini veren adama mı vatansever diyeceğim? Bakın diyor ki adam (Öcalan) "Başbakan bir söz söylesin ben bütün silahlı güçleri bir yerde toplayayım." Ve bu gücü de var.

Ben Öcalan'ı görmek de istedim ama izin vermediler. Diyarbakır cezaevini görmek istedim izin vermediler. Öcalan'la konuşursam bu devlet ne kaybedecek ya? 12 yıldır içerde zaten. Kimseyle bir teması yok. Buna rağmen büyük irade gösteriyor. Selam ve sevgi O'na benden... 'Sayın' demiyorlarmış peki bu kadar 'sayın' olan adam niye O'na gidiyor? Ben 'sayın' değil miyim? Bu Kan bitsin, Türk Kürt birbirini öldürmesin."