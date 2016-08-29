Vedat Türkali hayatını kaybetti

Edebiyatın usta isimlerinden Vedat Türkali, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Türkali, bir süredir Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Yazarın ölüm haberini kızı Deniz Türkali, Twitter hesabından paylaştığı "Babamı Vedat Türkali'yi kaybettik." mesajıyla duyurdu.

Doktoru Özgür Akın Oto, CNN Türk televizyon kanalına, Vedat Türkali'nin çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Vedat Türkali, 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Öğretmenlik yaptığı dönemde, 1951 yılında üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi (TKP) davasında yargılanan Türkali, 'siyasi eylem suçu' nedeniyle tutuklanıp 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 7 yıl cezaevinde yattıktan sonra koşullu olarak serbest bırakıldı.

Merih Pirhasan ile evli olan Türkali, yazdıklarının sansüre uğramaması için kullandığı Abdülkadir Pirhasan adını cezaevinden çıktıktan sonra Vedat Türkali olarak değiştirdi.

Usta edebiyatçı, Rıfat Ilgaz ile Gar Yayınlarını kurup 1960 yılında da 'Dolandırıcılar Şahı' adlı filmle ile de senaristliğe başladı ve Karanlıkta Uyananlar filmiyle 1965 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

Vedat Türkali'nin ilk romanını olan Bir Gün Tek Başına 1974'te yayımlandı.

Yazarın Türkiye edebiyatına kazandırdığı eserler arasında, Mavi Karanlık, Tek Kişilik Ölüm, Güven, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Kayıp Romanlar, Yalancı Tanıklar Kahvesi ve Bitti Bitti Bitmedi yer alıyor.

Vedat Türkali, 1974 yılında Milliyet Yayınları Roman Yarışması Birincilik Ödülü'nü, 1976 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı ve 2016'da Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü'nü aldı.

Yazarın ayrıca Eski Şiirler Yeni Türküler adlı şiir kitabı ve aralarında Eski Filmler, Dallar Yeşil Olmalı'nın da bulunduğu oyun ve senaryoları var.

Türkali, 2009 yılında DEHAP'tan aday olarak siyasette de aktif oldu.