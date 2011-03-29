-VEDAT PEKER'E İKİNCİ TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - Kanada'dan iade edilmesinin ardından ''Kelebek Operasyonu'' davası kapsamında hakkında kesinleşmiş 1 yıl 15 gün hapis cezasının infazı amacıyla cezaevine konulan Vedat Peker, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesindeki bir başka davası nedeniyle tutuklandı. Hükümlü bulunduğu Metris Cezaevinden Bakırköy Adliyesine getirilen Vedat Peker, Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Kimlik bilgileri ve Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinin 11 Mart 2011'de çıkardığı yakalama emri okunarak bilgilerin kendisine ait olup olmadığı sorulan Peker, bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu söyledi. Mahkeme, Peker hakkında CMK'nın 94. maddesi kapsamında sevk tutuklaması yapılmasına karar vererek, en kısa sürede asıl mahkemesi olan Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinde hakim önüne çıkarılmasını hükme bağladı. Peker, daha sonra cezaevine geri götürüldü.