-VEDAT OKYAR ANILDI İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Beşiktaş'ın unutulmaz milli futbolcusu ve kaptanı Vedat Okyar, ölümünün birinci yılında İstanbul'da düzenlenen törenle anıldı. Vedat Okyar'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, Okyar'ın ailesi, yakınları, sevenleri, kulüp başkan yardımcısı Erdoğan Toprak, Yönetim Kurulu üyesi Şeref Yalçın ve Divan Kurulu eski Başkanı Şeref Nasır katıldı. Kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz ise törene çelenk gönderdi. Anma töreni, okunan dualarla sona erdi. 1968-1978 yılları arasında yer aldığı Beşiktaş takımında 253 maçta forma giyen, kullandığı 43 penaltının 42'in gole çeviren ve 42 yaşına kadar futbol hayatını sürdüren Vedat Okyar, geçen yıl vefat etmişti.