Vedat Muriqi'ten 'ikinci sarı kartı bilerek gördü' eleştirilerine yanıt

Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi, Süper Lig'in 18. haftasında dün Gaziantep FK ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesine neden olan ikinci sarı kartı bilinçli olarak gördüğü yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Muriqi, "Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşanlar olduğunu hem ben hem de tüm camiamız iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK maçında gördüğü ilk sarı kartla Süper Lig'in 19. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşen Muriqi, uzatma bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak mücadelede cezalı olmuştu.