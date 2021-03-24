Vedat Muriqi, Lazio'da gözden çıkarıldı

İtalyan basını, Lazio'nun Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması durumunda kadroda bazı oyuncularla yolların ayrılacağını ve Vedat Muriqi'in listenin başında olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe'den 18.5 milyon euro'luk bir bonservis ücretiyle İtalyan ekibine katılan Kosovalı golcü şu ana kadar başkent ekibinde beklentileri karşılayamadı.

La Lazio Siamo Noi'de yer alan habere göre Lazio, inişli çıkışlı bir sezon geçirdiği Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele veriyor. Ancak İtalyan ekibi bu hedefini gerçekleştiremezse kadroda bazı yüksek maliyetli oyuncularla yollar ayrılacak.

Bu kapsamda Vedat Muriqi ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. Ciro Immobile'ye alternatif olması için transfer edilen Vedat Muriqi, Lazio formasıyla çıktığı 25 maçta yalnızca 2 gol atabildi.

İngiltere'den teklif bekleniyor, Fenerbahçe ihtimali de gündemde

Lazio, Vedat Muriqi için gelecek teklifleri değerlendirecek. Kosovalı golcü için İngiliz ekiplerinden teklif beklenirken oyuncunun Fenerbahçe'ye geri dönebileceği de iddia edildi.