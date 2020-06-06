Vedat Muriqi kalmak istiyor

Avrupa kulüplerinin transfer listesinde bulunan Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi, sarı- lacivertli kulüpte kalmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi, sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili önemli açıklamlarda bulundu.

Muriqi, "Transfer teklifleri almak her futbolcu için moral olur, gurur verir. Ancak ben henüz buradaki misyonumu bitirmedim. Tek motivasyonum Fenerbahçe'nin başarısı. Ligin yeniden başlaması için sabırsızlanıyorum. Kapanışı tatsız yapmıştık ama geri dönüşümüz güzel olacak" ifadesinde bulundu.

Ligde kontrolün kendilerinde olmadığını itiraf eden 26 yaşındaki oyuncu,"Kendi maçlarımızı kazanıp neler olacağını göreceğiz. Kupada ise zafere ulaşmak tamamen bize bağlı. Başaracağımızdan en ufak bir şüphemiz yok" dedi.

Vedat Muriqi, Lazio, Tottenham gibi İtalyan ve İngiliz devlerinin transfer listesinde bulunuyor.