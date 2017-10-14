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Spor

Vedat Muriqi: Beşiktaş'ı iyi analiz ettik

23 yaşındaki Kosovalı futbolcu, Süper Lig'de bu sezon ilk golünü Beşiktaş'a attı

14 Ekim 2017 01:09

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'nin Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup ettiği maçın ilk golünü atan Vedat Muriqi, Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini söyledi.

Bu sezonki ilk golünü atmanın heyecanını yaşayan Kosovalı futbolcu, "Takım olmazsa ben bir hiçim" sözleriyle takım arkadaşlarını övdü.

Vedat Muriqi'nin maç sonu açıklamaları şöyle.

"Rakip kim olursa olsun çok iyi hazırlanıyoruz. Milli maçlar arasında da Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Çok iyi mücadele ettik sahada.

Bu bir takım oyunu. Ben tek başıma ne yaparsam yapayım takım olmazsa ben bir hiçim. Bütün arkadaşlarıma, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İlk golümü attım, inşallah devamı gelir. Ahmet'in vuracağını ve topun oraya gideceğini hissettim. En kötü ihtimalle top seker diye düşündüm, kafamda kurdum. Gol atmak beni sevindirdi."

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