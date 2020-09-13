Vedat Muriç'ten Fenerbahçe taraftarına: Haklarını helal etsinler, bir yanlışımız olduysa affola

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, İtalyan Kulübü Lazio'yla anlaşma imzalamak üzere Roma'ya doğru yola çıktı. Muriç, "Herkese çok teşekkür ederim. Bir yanlışımız, bir hatamız olduysa affola. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım" dedi.

Türkiye'den ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kosovalı golcü, ilk kez Türkiye dışında bir yerde futbol oynayacak olması nedeniyle heyecan duyduğunu belirtti.

"Lazio'yu beni çok istedikleri için tercih ettim"

İtalya'da, Türkiye ve Kosova'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını dile getiren Muriç, "Lazio'yu beni çok istedikleri için tercih ettim. Kendimi, onların oyun stiline uygun görüyorum. Sezonun çoğunda çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrfora ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben de tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı" şeklinde konuştu.

"Bir hatamız olduysa affola"

Vedat Muriç sözlerini, "Herkese çok teşekkür ederim. Bir yanlışımız, bir hatamız olduysa affola. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Laizo'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm" ifadeleriyle sürdürdü.

Gittiği takımda daha başarılı olup, dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istediğini de belirten Muriç, "Fenerbahçe taraftarı haklarını helal etsinler. Onlarla şampiyonluk yaşayamadık ama inşallah önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşabiliriz" dedi.