Vedat Milor'dan genç akademisyenlere teklif: Konuşalım, yazıya dökelim

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medya hesabından kendi alanlarında başarılı olan genç akademisyenlere çağrıda bulundu. Milor, akademisyenlere kendi alanları ile astronomi arasında tespit edebildikleri bağlantıları konuşmayı teklif etti.

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor Twitter'da şu mesajı paylaştı:

"Kendi alanlarında (iktisat, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, tarih vs.) başarılı olmuş ve kendini iyi yetiştirmiş genç akademisyen arkadaşlara çağrım olacak. Alanları ile gastronomi arasında tespit edebildikleri bağlantıları konuşmayı ve belki de yazıya dökmeyi teklif ediyorum."