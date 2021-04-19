Vedat Milor: Yaptığım anketler üç farklı amaca hizmet ediyor

Menemenden kebaba, pizzadan pideye sosyal medya hesabında sık sık anket düzenleyen gurme Vedat Milor, Hürriyet’te kaleme aldığı yazısında, “Bu sayede kaliteli malzemeyi, yemekleri iyi yapan unsurları ve bu işe gönül vermiş ustaları ön plana çıkarıp takdir ettiğimizi gösteriyoruz” dedi.

“Menemen soğanlı mı olur, yoksa soğansız mı? Pizza mı pide mi? Döner mi hamburger mi? Sütlaç mı baklava mı? Kayseri pastırma mı Kastamonu mu? Kahve mi çay mı? Tarhana mı yoksa mercimek çorbası mı? Adana kebabı illa kuyrukyağlı mı olmalı? Tava ciğer mi ciğer şiş mi?” gidi pek çok soruyu takipçilerine yönelten Milor, bu anketlerin kendisi için üç farklı amaca hizmet ettiğini belirtti.

“Birincisi, insanları gülümsetmek. Bir an için bile olsa sıkıntılarından, gündelik dertlerinden uzaklaştırıp eğlenceli olduğunu düşündüğüm bir beyin egzersizine yöneltmek. İkincisi ve en önemlisi, sevdiğimiz yemek ve içecekleri iyi yapan unsurları ortaya koymak. İyiyi ararken sapla samanı birbirinden ayırmak” diyen Milor verdiği bir örnek üzerinden şunları kaydetti:

“Elbette ki pizza sevip sevmemek öznel bir tercih ama gerçek Napoliten pizzanın nasıl olması konusundaki detaylar nesnel, yani kişinin zevkinden bağımsız doğruları ifade ediyor. Bu doğruları öğrendikçe bu işin ustaları başka ustalardan fikir de alıyor. Örneğin, programımdaki bir pide ustası Napoliten pizzayı denediğinde beğendi ve mayalama süresinin pideden uzun olması dikkatini çekti. Kendi işinde de deneyeceğini söyledi. Bu çok önemli çünkü gastronomide ileriye doğru gitme ancak bu tip bir diyalogla oluyor.”

Milor, üçüncü nedenin ise ikinciye bağlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Klasik ya da popüler yemeklerimizi iyi, doğru ve hakkıyla yapan ustalar azaldı. Çünkü bu iş hem sevgi istiyor hem de çok zahmetli. Emek yoğun. İşini hakkıyla yapan genelde bunun karşılığını ne maddi ne de manevi olarak alıyor. İşini kötü yapanlar genelde daha başarılı oluyor. Bundan dolayı sadece gastronomide değil, hemen her dalda mesleki standartlar hayli düştü. Bizler her alanda akıntıya karşı kürek çekip direnen özverili meslek erbaplarını desteklemeliyiz."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.