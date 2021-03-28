Vedat Milor: Pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, aracında kokain kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun "Pudra şekeriydi" savunmasına ilişkin "Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum" dedi.

AKP Genel Merkezi'nde büro personeli olarak çalıştığı açıklanan Ayvatoğlu, aracında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, sonra da serbest bırakılmıştı. Ayvatoğlu, savunmasında "Kokain değil, pudra şekeriydi" demişti.

TIKLAYIN - Uyuşturucu kullandığı görüntülenen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Kokain değil, pudra şekeri çektik

"Utandıran itiraf"