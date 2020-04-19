Vedat Milor: Pandemi sonrası dönemde restoranlar “artan maliyet-azalan müşteri” sorunuyla mücadele edecek

Hürriyet gazetesi yazarı Vedat Milor, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası restoranların "artan maliyet-azalan müşteri” sorunuyla mücadele edeceğini belirtti. Milor, "Sosyalleşmeye müsait ortam sunan, az ama leziz yemek seçenekleri olan, fiyatları makul tutan, elemanını iyi eğiten ve her müşteriye eşit davranan mekânlar öne çıkacak." düşüncesini dile getirdi.

Milor yazısında, "“Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir' demek insanlık dışı ve gaddarca. Ama akla gelmemesi imkânsız. Virüsle ilgili olarak da, 'Yaşlı ve üretken olmayanlar ölüyor. Genç ve dinamik kesimi etkilemiyor' diye düşünen cani ruhlu insanlar olmadı değil. Böyle bir Darwin’ci ‘güçlü olan yaşar’ tipi bir doğa evrimi yasasını yemek sektörüne uygulayabilir miyiz? Hem evet hem hayır. Evet, çünkü sadece iyi işletmeciler ve arkasını büyük gruplara dayayıp kolay sermaye bulanlar ayakta kalacak. Şu sıralar piyasaya ‘Levrek Buğulama da İstemeyin Ama...’ isimli bir kitabı çıkacak olan yazar-iş insanı Reha Tanör’ün dediği gibi '...olması gereken özsermaye-kredi rasyosuna aldırış etmeksizin yatırım yapanlar da iş dünyasının acımasız kurallarıyla hesaplaşacaklar'. Öte yandan işin düşündürücü bir tarafı var: Ekonomik durumdan dolayı fiyatlarını yükseltemeyecek bazı lokantalar kötü malzeme alıp maliyetleri düşürme yoluna gidecek. Bunların sonu da hüsran olacak." ifadesini kullandı.

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