Vedat Milor: Kentsoylular maalesef menemen hadisesini hiçbir zaman hazmedemediler

Gastronomi yazarı Vedat Milor, uzun süre sosyal medyada gündem olan menemen tartışmasına ilişkin, "Önümde iki seçenek vardı. Ya soğansız olur deyip sadece kentsoylulardan oluşan 10bin kişilik bir hesabım olacaktı, ya da soğanlı diyerek 2 milyon takipçiye doğru yol alacaktım" ifadelerini kullandı.

Milor, kendisi hakkında, "Menemene soğan konulup konulmayayacağını, gündem yapan lüzumsuz...." yazan kullanıcıya Twitter'dan cevap verdi. "Kentsoylular maalesef menemen hadisesini hiçbir zaman hazmedemediler. Geride bırakabilmeleri çok uzun zaman alacak" ifadelerini kullanan Milor şunları yazdı:

"'Menemen soğanlı olur' deyince nasıl bir gecede bazı çevrelerden dışlandım? Önümde iki seçenek vardı. Ya soğansız olur deyip sadece kentsoylulardan oluşan 10bin kişilik bir hesabım olacaktı, ya da soğanlı diyerek 2 milyon takipçiye doğru yol alacaktım"