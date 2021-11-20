Vedat Milor: Gastronomide tutuculuktan vazgeçmek, merak etmek lazım!

Gastronomi yazarı Vedat Milor, “Restoranlarda hep aynı yemeklerin sipariş edilmesi, yeni tatlara ve spesiyal ürünlere şans verilmemesi, lokantaların ve ustaların şevkini kırıyor” görüşünü ifade etti.

“Gastronomide tutuculuktan vazgeçmek, merak etmek lazım!” başlıklı bugünkü yazısında Milor, “Müşterilerin farklı lezzetleri tatmaya heveslenmesi için işletme sahiplerine üç önerim var” diyerek özetle şunları kaydetti:

“Yapabilecekleri ilk şey; sosyal medyayı akıllıca kullanmak. Yani kendi internet sitelerinde ve diğer dürüst sitelerde kendilerine özgü yemeklerin fotoğraflarını yayımlamak ve altına yorumlar yazmak. Bu şekilde de potansiyel müşterileri hem bilgilendirebilir hem de meraklarını dürtebilirler.

İkincisi; lokantaya gelenlere basılı menü sunmak. Bu menüde spesiyalleri ayrı bir bölümde belirtmek, yemeği kısaca anlatmak ve tarihçesinden bahsetmek. Böylece müşteriler ‘Müslüman mahallesinde salyangoz satılmadığını’ anlar ve kaygılarının gereksiz olduğunu düşünürler. Tabii bu çözümün lokantacı için bir bedeli var. Basılı menüde fiyatlar belirtilir ve bu tip bir saydamlık ülkemizde norm değil, istisnadır.

Son olarak, garsonları yemekler konusunda eğitmek ve gelen yeni müşterilere, o lokantaya özgü meze veya yemekleri uzun uzun sözlü izah etmek. Geçen haftaki yazımda Bodrum’daki İki Sandal lokantasının bu stratejiyi ne kadar başarılı uyguladığını anlattım."

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