Vedat Milor: Galatasaraylı olarak Aziz Bey'in kazanmasını isterim ama söz konusu Türk futbolu ise...

Hürriyet gazetesi yazarı Vedat Milor, Fenerbahçe'de gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde, Aziz Yıldırım'ın veya Ali Koç'un kazanmasını istemesindeki gerekçelerini ayrı ayrı açıkladı.

Milor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım'ın kazanmasını istediğini söylerken, Ali Koç'un galip gelmesini istemesindeki sebebini ise şöyle dile getirdi:

"Bir Galatasaraylı olarak rasyonel düşünürsem Aziz Bey’in kazanmasını isterim ama söz konusu olan Türk futbolu ise gönlüm Ali Koç’tan yana. Ali Bey’in sahip olduğu vizyonun, kendi taraftarına ve rakibe olan saygısı ile birleşince çok güzel bir emsal teşkil edeceğini düşünüyorum."