Vedat Milor, bu kez ırkçlığın tarifini yaptı

Lezzet eleştirmeni Vedat Milor, ABD’de George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından yeniden gündeme gelen ırkçılık tartışmasıyla ilgili “Irkçılık kapitalizmin bir parçası, alt gelir grubu beyazlar ırkçı olmaya devam edecekler” dedi.

Twitter hesabından ABD’de devam eden “Nefes Alamıyorum” eylemlerine değinen Vedat Milor, ırkçılığın tarifini yaptı.

Milor kapitalizmin sömürgecilikten ayrı düşünülemeyeceğini belirterek şunları yazdı:

“Sömürgecilik de doğası gereği ırkçı. Irkçılık kapitalizmin bir parçası. Alt gelir grubu beyazlar ırkçı olmaya devam edecekler. Bu açıdan baktıkça da asıl hadiseyi, yani sınıf savaşını farkedemeyecekler. Kapitalizmi sömürgecilikten ayrı değerlendirebilmek imkansız. Tabii bu tek sebebi değil. Daha kompleks. Ama vaziyet bu olunca düşük gelir grubuna mensup beyazların süregelen sınıf savaşlarına vakıf hale gelmesi zor.”

Harvardlı iktisatçı Alberto Alesina’nın bulgularını hatırlatan Milor, “ABD’de sosyal devlet anlayışının gelişmeme sebeplerinden biri ırk açısından aşırı polarize bir toplum olması. Biraz daha düşünürsek, belki liberalizm doğası gereği ırkçı değil (en azından açık biçimde). Teoride meritokratik olmaya çalışıyor. Ama kapitalizm nihayetinde tarihsel. Topluma entegre oluyor. Irkları bulduğu yerde de ırkçılığı yaratıyor. Çünkü ondan çıkar sağlıyor. Bu açıdan bakınca liberal teori ile tarihsel bir pratik olarak kapitalizm arasında bir çelişki var. Michael Burawoy’den bahsettim size. O manufacturing consent ile bunu güzel bir biçimde ortaya koyar. Kapitalizm deyince gücü de düşünmek lazım. O sınıfın erkini koruması gerek. Kendini ebedi kılması gerekiyor. İşte tam bu noktada ırkçılık çok işe yarıyor. Meritokratik sistem işlerine gelse de işin içine güç girince tüm yapı bozuluyor ve sekteye uğruyor. O yüzden liberalizm, kapitalizm ve ırkçılık çok güzel eklemleniyor birbirine. Tüm bu kaosta iyi bir şeyler bulmaya çalışanlar: Ya Trump Soğuk Savaş Dönemi’nde başkan olsaydı?” diye yazdı.