Hacamata gelen kadınları taciz ettiği iddia edilmişti; Vedat Gülmez tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hacamat yaptırmak için gelen kadınları taciz ettiği iddia edilen dernek başkanı Vedat Gülmez tutuklandı. Dernek binası ise mühürlendi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden 3 kadın, Bayraktepe Mahallesi’ndeki Sevda Gönüllüleri Eğitim Derneği’nin başkanlığını yapan Vedat Gülmez'in kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

Hacamat yaptırmak için gittikleri dernek binasında tacize uğradıklarını ileri süren kadınların şikayeti üzerine Vedat Gülmez, önceki gün gözaltına alındı.Evli olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Vedat Gülmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat Gülmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dernek binası ise mühürlendi.