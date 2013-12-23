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Vedat Bilgin de Bugün gazetesinden ayrıldı

Akil insanlar heyetinde yer alan Bugün Gazetesi yazarı Vedat Bilgin de gazete ile yollarını ayırdı

23 Aralık 2013 14:38

Ahmet Taşgetiren'in Bugün gazetesinden ayrılmasının ardından Vedat Bilgin'le de yollar ayrıldı. Vedat Bilgin'in veda yazısı gazetede yayınlanmadı. Bilgin, "Bugün Gazetesinin yönetimiyle, yaşanan son gelişmeler karşısında farklı tutum ve düşünceye sahip olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu durumun gazete yönetimince şahsıma bildirilmesi beni bu veda yazısını yazmaya götürmüştür" dedi.

Diyalog sürecinde akil insanlar arasında yer alan Vedat Bilgin, yayınlanmayan yazısını Facebook'a koydu.

Vedat Bilgin’in Bugün gazetesinde yer alan Veda (23.12. 2013) başlıklı  yazısı şöyle:

Veda

Bugüne kadar hayatım boyunca uğruna fikir düzeyinde mücadelesini verdiğim, dış müdahalelere karşı milli bağımsızlığımızı, militarist vesayete karşı milli irademizi, fikir özgürlüğünü ve bu topraklardaki bin yıllık Türk –İslam medeniyetini ve kardeşliğimizi bir dava bilinciyle savunabileceğim bir fikir platformu oldu Bugün Gazetesi benim için. Yazdığım yazıların milletimden karşılığını, yankısını gördüğümde benim için daha fazla yazma şevki oluşmuştu…

Dünya ve Türkiye bu kadar hızlı değişirken, ortaya çıkan olaylar karşısında birlikte yola çıkanların, birçok benzer görüşü paylaşanların, bu uzun yolda farklılaşmaları, hatta birbirleriyle çelişen siyasal ve fikri tavır almaları anlaşılabilir bir şeydir. Bugün gazetesinde de buna benzer bir farklılaşmanın yaşandığına şahit olmak şaşırtıcı olmamalıdır.

Bugün Gazetesinin yönetimiyle, yaşanan son gelişmeler karşısında farklı tutum ve düşünceye sahip olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu durumun gazete yönetimince şahsıma bildirilmesi beni bu veda yazısını yazmaya götürmüştür.

Demokratik değerleri savunan milliyetçi bir siyaset anlayışına sahip birisi olarak, ülkeme ve tarihe karşı olan sorumluluğumu her zeminde demokrat bir tavrı kararlılıkla sürdürmeme bundan sonra da devam edeceğim. Bu vesileyle Bugün camiasına ve okuyucularıma Allaha ısmarladık diyorum.
 

 

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