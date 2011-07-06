-VEDAT AYDIN CİNAYETİNDE 20 YIL SONRA 3 GÖZALTI DİYARBAKIR (A.A) - 06.07.2011 - Diyarbakır'da 20 yıl önce, kapatılan Halkın Emek Partisi (HEP) Diyarbakır İl Başkanı iken evinden alındıktan sonra cesedi Elazığ'ın Maden ilçesi yakınlarında bulunan Vedat Aydın olayıyla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısınca yürütülen soruşturma kapsamında, Vedat Aydın'ın öldürülmesi olayına adları karıştığı iddiasıyla H.A, H.Ç. ve M.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. -''YEŞİL'' HAKKINDA YAKALAMA EMRİ- Öte yandan soruşturmayı yürüten savcılığın, dosyanın zaman aşımına uğramasına kısa bir süre kala olayın faili olduğu iddia edilen ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarmasıyla zaman aşımı süresi 10 yıl daha uzadı. Şüpheli Mahmut Yıldırım, ''Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak'' ve ''kasten adam öldürmek'' suçlarından aranıyor. HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın, 5 Temmuz 1991'de evinden alındıktan sonra cesedi Elazığ'ın Maden ilçesi yakınlarında bulunmuştu.