Vedat Aydın cinayeti soruşturmasında zaman aşımına 1 gün kaldı

Siyasetçi Vedat Aydın cinayetinin soruşturmasında zaman aşımına bir gün kaldı. Aydın cinayeti, 90'lı yılların ilk faili meçhul cinayetiydi.

Diyarbakır'daki evinden 5 Temmuz 1991 tarihinde kaçırılarak öldürülen Aydın'ın cenazesi 2 gün sonra Elazığ'ın Maden ilçesinde bir köprünün altında bulundu. Soruşturma başlatan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre sonra yetkisizlik kararıyla dosyayı Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 1996'daki Susurluk Kazası'nın ardından hazırlanan rapora da yansıyan cinayet dosyası, 20 yıl boyunca raflarda bekletildi.

Dosyanın zamanaşımına girmesine kısa bir süre kala JİTEM itirafçısı Abdulkadir Aygan'ın cinayete ilişkin itirafları dosyaya girdi. Aygan, Aydın'ın Cem Ersever'in başında bulunduğu JİTEM elemanları tarafından katledildiğini anlattı. Bu itirafların ardından dosyanın zaman aşımı süresi, yeni deliler nedeniyle 2011'de 10 yıl daha uzatıldı.

Olay yerinin Diyarbakır olması nedeniyle dosya Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılık, Aygan'ın cinayette rol aldıklarını iddia ettiği itirafçılar Murat Demir, Murat İpek ile o dönemdeki polis ve askerlerin ifadelerini aldı. Söz konusu kişiler cinayeti inkar etti. Savcılık, bunun üzerine 10 yıl boyunca dosyayı rafta bekletti.

Vedat Aydın kimdir?

Vedat Aydın, 1953 yılında Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kürthacı köyünde dünyaya geldi. 1979′da Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. 12 Eylül askeri darbe döneminde tutuklanıp dört yıl hapis yattı.

İnsan Hakları Derneği’ni kurmak için çalışma başlattı. 1990’da İHD Diyarbakır İl Başkanı oldu. 28 Ekim 1990'da İHD Genel Kurulu’nda konuşmasını Kürtçe yaptığı için tutuklandı. Duruşmada Türkçe konuşmayı reddetti, iki ay sonra beraat etti.

1991 yılı haziran ayında yapılan Halkın Emek Partisi (HEP) Diyarbakır İl Kongresi’nde başkanlığa seçilen Aydın, 5 Temmuz’da evinden gözaltına alındı, 7 Temmuz’da cesedi bulundu.