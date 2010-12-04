-VEDAT ALİ ÖZIŞIK TUTUKLANDI ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - ''Kayseri Şeker Fabrikasında yolsuzluk yapıldığı'' iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden, aralarında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık'ın da bulunduğu 11'i tutuklanırken, 13 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ankara Adliyesi'ne dün öğleden sonra getirilen 24 kişinin sorgusu sabah saatlerine kadar sürdü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, aralarında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Özışık'ın da bulunduğu 11 kişiyi tutuklarken, 13 kişiyi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.