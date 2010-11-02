-VEDAT ACAR AĞABEYİNİN KİMLİĞİYLE EV KİRALAMIŞ İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Taksim'de saldırı düzenleyen Vedat Acar'ın üç hafta önce, ağabeyi S. Acar'ın kimliğini kullanarak Bahçelievler ilçesinde bir ev kiraladığı öğrenildi. Acar, 15 gün önce Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 6. Sokak Aydın Apartmanı'nda bir daireyi ağabeyi S. Acar'ın kimliğini kullanarak bir komisyoncudan 600 lira karşılığı kiraladı. Apartmanın alt katındaki kebapçı dükkanının çalışanları, Acar'ın bozuk bir Türkçesi olduğunu ve zaman zaman yiyecek sipariş verdiğini belirterek, ''Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi görüyorum. O nedenle daireyi kiraladım'' dediğini ifade etti. Kebapçı dükkanı sahibi Osman Gülağacı, patlamadan bir gün önce Acar'ın lahmacun siparişi verdiğini ve pazar sabahı da evin anahtarını, ''Cerrahpaşa'da işim olmadı. Anahtarı ev sahibine teslim edersiniz. Kiralamaktan vazgeçiyorum'' diyerek dükkana bıraktığını kaydetti. Çalışanlar ayrıca, iki kişinin daha eve zaman zaman geldiğini belirterek, emniyetin saldırganın resmini basına dağıtmasından sonra resimdeki kişiyi Vedat Acar'a benzettiklerini ancak tam çıkaramadıklarını anlattı. Bu arada Vedat Acar'ın kimliğinin tespit edilmesinden sonra kaldığı daire ve apartman terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından arandı ve bina sakinlerinin ifadesine başvuruldu. Dairede, çok sayıda şarap soğutma kabı bulunduğu ve patlamanın olduğu gün Acar'ın bu kaplardan ikisini yanında götürdüğü öğrenildi.