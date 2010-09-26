T24 LogoT24 Logo
Gündem

VEDAŞ EKİBİNİN ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ BİTLİS (A.A)

26 Eylül 2010 00:15

-VEDAŞ EKİBİNİN ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ BİTLİS (A.A) - 25.09.2010 - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekibinin içinde bulunduğu araç, Bitlis'in Hizan ilçesindeki elektrik arızasını gidermeye giderken şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hasan Aybay yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen pikap, Hizan-Tatvan karayolunun Panor mevkisinde havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan ve Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan Samet Yuva (26), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Aybay'ın da aynı hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24