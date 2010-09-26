-VEDAŞ EKİBİNİN ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ BİTLİS (A.A) - 25.09.2010 - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekibinin içinde bulunduğu araç, Bitlis'in Hizan ilçesindeki elektrik arızasını gidermeye giderken şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hasan Aybay yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen pikap, Hizan-Tatvan karayolunun Panor mevkisinde havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan ve Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan Samet Yuva (26), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Aybay'ın da aynı hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.