Vecdi Gönül: Füze kalkanı müzakere ediliyor

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, füze kalkanı projesiyle ilgili konunun karşılıklı müzakare edildiğini belirterek, "Bunu çekince şeklinde değil, karşılıklı müzakerenin şartları olarak mütalaa etmek lazım" dedi.

Bakan Gönül, füze kalkanı projesiyle ilgili müzakerenin Lizbon Zirvesi'nde neticeye ulaşacağını, Türkiye'nin önem verdiği hususlardan birinin, "Türkiye'nin füze sistemini nasıl etkileyeceği, mümkünse maliyet bakımından nasıl fayda sağlayacağı" hususu olduğunu söyledi.



Karar kasım ayında



Daha önce Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde oluşturulması planlanan ancak Rusya'nın karşı çıkması nedeniyle Romanya ve Türkiye üzerine odaklanan NATO projesi, 19-20 Kasım'daki Lizbon zirvesinde karara bağlanacak.

Türkiye onay verirse önce denize SM-3 füze önleyici füzeler, ardından Karadeniz, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu'ya Patriot PAC-3 balistik savunma füzeleri yerleştirilecek.

Türkiye, "Füze kalkanı tüm NATO topraklarına yayılmalı" ve "NATO belgelerinde İran ve Suriye tehdit olarak geçmemeli" diyor.