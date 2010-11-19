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Dünya

Ve WikiLeaks’in kurucusuna tutuklama

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange'in hakkında tecavüz suçlamasıyla uluslararası tutuklama kararı çıkarıldı.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - Yayınladığı gizli belgelerle Amerikan Savunma Bakanlığı'nın tepkisini çeken WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange'in hakkında tecavüz suçlamasıyla uluslararası tutuklama kararı çıkarıldı.
 
İsveçli savcı, Ağustos ayında meydana geldiği belirtilen olaydan sonra yetkililerin WikiLeaks’in kurucusu Jullian Assange’ı sorgulayamadığını söyledi.

İsveç Mahkemesi, savcının talebini uygun bularak Julian Assange'ın sorgulanması için uluslararası tutuklanma kararı çıkardı..

Suçlamaları reddeden 39 yaşındaki Assange ise susturulmaya çalışıldığını öne sürüyor.

Belli bir adresi bulunmayan Jullian Assange, ülkeden ülkeye seyahat ederek kendini destekleyenlerin yanında kalıyor.

Kurucusu olduğu WikiLeaks internet sitesi, 2006 yılından beri Afganistan ve Irak savaşlarıyla ilgili yaklaşık 500 bin gizli belgeyi kamuoyuna açıklayarak büyük sansasyona neden olmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, WikiLeaks sitesine büyük tepki göstermişti.

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