Ve Uygun, istifa etti

Son 3 sezondur Turkcell Süper Lig'e damgasını vuran Sivasspor'da bu sezonki kötü gidişin ardından, teknik direktör Bülent Uygun Antalyaspor maçı sonrası görevi bıraktığını açıkladı.



Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 2-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından istifasını açıkladı ve böylece Uygun dönemi sona erdi.



2006-2007 sezonunun 13. haftasında Sivasspor'un başına geçen Bülent Uygun, kırmızı-beyazlı ekiple önemli başarılara imza attı. Sivasspor, Uygun'un yönetiminde 2007-2008 sezonunu 4'üncü geçtimiz sezonu 2'inci sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar bu sezon ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Önce Şampiyonlar Ligi'ne ardından da UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turlarında veda eden Sivasspor Turkcell Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmadan sadece 4 puan çıkarabildi.