Ve UEFA TFF'nin kurul kararını istedi!

UEFA'nın şike soruşturmasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıda, "İvedi olarak kurul kararlarınızı bekliyoruz" dediği ortaya çıktı.

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in hem kurul kararının duyurumu hem de UEFA'nın PFDK kararlarını acil olarak beklemesinden dolayı bir çok personeli gecede çalıştırması dikkat çekti. Pazar günü disiplin kurulu başkanı H.Fahri Gültekin'in "Gece 23.00 sularında biter" bilgisi vermesiyle TFF yönetimi ilgili kişilere federasyonda mesai yaptırdı. Ancak özellikle F.Bahçe ve Aziz Yıldırım dosyalarında kurul içinde yaşanan tartışmaların büyümesi gece 23.00 bitmesi planlanan kurul toplantısının gece 02.30a kadar uzamasına neden oldu. PFDK üyeleri 03.30 gibi İstinye'den ayrılırken alınan kararlar TFF yönetiminin görevlendirdiği üç kişilik tercüme ekibine verildi. 2'si hukukçu 3 kişiden oluşan ekip 03.00 sularında 16 kulüp ve 55 kişi ile ilgili PFDK'nın aldığı kararları tercüme etmeye başladı. Pazartesi günü 13.30 gibi biten tercümeler ve orjinali UEFA'ya gönderildi.

58. Madde ve 105. Madde kararına uefa'dan cevap geldi

Bu arada TFF yönetiminin geçtiğimiz hafta pazartesi günü Antalya'da aldığı ve UEFA'ya gönderdiği toplantı kararlarıyla ilgili UEFA'dan cevap geldiği ortaya çıktı. UEFA'nın Perşembe günü TFF Genel Sekreterliğine "Bilglendirmeniz için teşekkürler. Kararlarınızı ve ilgili yazınızı aldık. İvedi olarak kurul kararlarınızı bekliyoruz" dediği öğrenildi. TFF yönetimi de PFDK'nın aldığı kararları hiç bekletmeden aynı gece tercüme ettirerek UEFA genel sekreterliğine gönderdi. TFF'nin UEFA'nın talebi üzerine PFDK'dan gerekçeli kararı da istediği bunun da birkaç gün içinde UEFA'ya ve ilgili kişilere gönderileceği öğrenildi.

İşte PFDK'nın aldığı kararlar...

Eski talimat neden işletildi

Tam bir haftalık yoğun bir çalışma sonrası 16 kulüp ve 55 kişi hakkında nihai kararını veren PFDK'nın faturayı kestiği 10 kişi arasında 2 ismi eski talimatı işleterek cezalandırması dikkat çekti. İ.Belediyespor'un futbolcusu İbrahim Akın maçın sonucunu etkilemekten 3, yine yönetici Ahmet Çelebi'de aynı şekilde maçın sonucunu etkilemekten 2 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırılırken TFF'nin ilgili 58. Maddesinin eski hali işletilmesinin nedeni ortaya çıktı. TFF yönetimi tarafından değiştirilen maddede ilgili cezanın ağırlaştırılmış olmasından dolayı "sanığın lehine olan talimat uygulanır" talimatından hareketle 58. Maddenin eski haliyle cezanın infaz edildiği öğrenildi.

Yusuf Turanlı Ve Ali Kıratlı’ya ceza yok!

Bu arada şike ve teşvik eylemlerinde yüksek şüpheli olarak görünen ancak haklarında PFDK tarafından herhangi bir sportif ceza verilmeyen Yusuf Turanlı ve Ali Kıratlı'nın futbol ailesinin bağlısı olmadıkları için cezalandırılmadıkları ortaya çıktı.

Ekşioğlu'na her maç için 1 yıl

PFD'nın 3 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırdığı F.Bahçe yöneticilerinden İlhan Yüksel Ekşioğlu için disiplin talimatının 11. Maddesinin a bendini işlettiği bu nedenle sarı - lacivertli yöneticiye her maç için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verdiği ortaya çıktı. Kurulun, "içtima" başlığı altında "Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır" maddesinden hareketle Ekşioğlu'na 3 ayrı maçtan dolayı 3 yıl 3 yıl hak mahrumiyeti cezası kesmiş odu.