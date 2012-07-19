Ve UEFA, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi listesine aldı

UEFA, az önce resmi sitesinden de yayınladığı listede Sarı-Lacivertli ekibin 20 Temmuz Cuma günü çekilecek Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu kuralarında yer alacağını açıkladı.

Bilindiği gibi Sarı-Lacivertli ekip geçen sezon şike soruşturması nedeniyle UEFA Yönetim Kurulu tarafından Şampiyonlar Ligi'ne alınmamış, yerine Trabzonspor gitmişti.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Club Brugge (Belçika), Vaslui (Romanya), Feyenoord (Hollanda), Motherwell (İskoçya)

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 2 ön eleme turu geçmesi gerekiyor.

Bursa ve Es Es de rakibini bekliyor

Sarı-lacivertlilerin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Bursaspor ile turu geçmesi halinde Eskişehirspor'un rakipleri ise yarın TSİ 14:00'de yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Geçen sene ne olmuştu?

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu şampiyon tamamlayarak, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, 25 Ağustos 2011'de yapılan kura çekiminden bir gün önce şike yaptığı iddiasıyla UEFA ve TFF tarafından "Avrupa kupalarından men" cezası almıştı. Yine UEFA kararıyla sarı-lacivertlilerin yerine Trabzonspor, Türkiye'yi 'Kupa 1'de temsil etmişti.

Bu şok gelişme sonrası Fenerbahçe Kulübü, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) 45 milyon euroluk tazminat davası açmıştı. Ancak bu dava, daha sonra sarı-lacivertliler tarafından geri çekilmişti.