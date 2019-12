Ve UEFA devreye girdi...

Kardeş kulüpler Gençlerbirliği ve Hacettepe arasındaki şike söylentileri, Avrupa ve dünya futbolunun yönetim katına taşındı.



Turkcell Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı süredursun, futbol dünyası alt sıralardaki ‘kümede kalma' mücadelesine yoğunlaşırken, Gençlerbirliği ile Hacettepe arasındaki 90 dakika gündemdeki yerini koruyor.



Cumhuriyet Gazetesi'nden Ersin Öztekin'in haberine göre: Küme düşmesi neredeyse kesinleşen Hacettepe'nin, ‘kardeş kulübü' Gençlerbirliği'ne yenileceği söylentileri, TFF'den sonra UEFA ve FIFA'ya da ulaştı. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten iki kurumun İsviçre'deki ofislerine ‘ihbar' e-postaları yağarken özellikle UEFA'nın konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile resmi olmayan düzeyde temasa geçtiği sızan bilgiler arasında. Son dakika kararı ile yayıncı kuruluş Lig TV'nin de ‘naklen yayın' listesine aldığı Gençlerbirliği-Hacettepe maçına federasyonun 3 gözlemci göndereceği ve ‘yüksek riskli gruba' aldığı da öğrenildi.



ERGÜN RAHATSIZ



Gençlerbirliği altyapısında futbola başladıktan sonra Galatasaray'da abideleşen ve futbolu bıraktıktan sonra da şu an Hacettepespor'un teknik direktörlüğünü yapan Ergün Penbe'nin, yaratılan spekülasyonlardan bir hayli rahatsız olduğu öğrenildi. Geçen hafta hiçbir iddiası olmadığı halde Şampiyonlar Ligi hesabındaki Galatasaray'ı yenen Hacettepespor'un genç çalıştırıcısının, futbolcularına, "Siz kulağınızı tıkayıp çıkın aslanlar gibi oynayın. Kim ne demiş önemli değil, önemli olan sizin alın teriniz" dediği öğrenildi. Türkiye'de taraflı-tarafsız herkesin saygı duyduğu Ergün Penbe'nin bir ara istifa etmek istediği ancak bu kararından vazgeçtiği de sızan bilgiler arasında.



HACETTEPE: HER MAÇ AYNI



Hacettepe Kulübü Başkanı Turgay Kalemci, G.Birliği ile yapacakları maç için gazetelerde çıkan haberlerin karalama politikası olduğunu savunarak, "Benim için ne Sıvasspor'un şampiyon olmasının, ne G.Birliği'nin küme düşmesinin bir önemi var" dedi. Kalemci, "G.Birliği maçında oyuncular çıkacaklardır, kimliklerini sahaya yansıtacaklardır. Ama 3-0 galip gelirler, ama 5-0 mağlup olurlar, o beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren G.Birliği maçı, Galatasaray maçı hepsi aynıdır. Benim için takım ismi, oynayacağımız takım çok önemli değildir. Benim için ne Sıvasspor'un şampiyon olmasının, ne G.Birliği'nin küme düşmesinin bir önemi var. Herkes layık olduğu yeri bulsun" dedi.



G.BİRLİĞİ: ŞAİBE YOK



Son günlerde yaşanan spekülasyonlarla ilgili G.Birliği resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Özellikle küme düşmemek için yarıştığı rakiplerine cevap veren G.Birliği Yönetim Kurulu, "Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak, bu spekülasyonların farklı amaçları hedefleyenlerce kasıtlı olarak yapıldığının bilincindeyiz. Nitekim Hacettepe Spor'un Turkcell Süper Lig'e çıktığı günden bu yana, Ankara futbolunu temsil eden iki kulüp arasındaki mücadeleler öncesi bu iddialar hep gündeme getirilmiştir. Ancak, maçlardaki mücadeleler kişilerin art niyetlerini gözler önüne sermiştir. Cumartesi (yarın) oynanacak olan maç daha öncekilerden farklı olmayacak, her iki takımda kendilerine ve mazilerine yakışır bir mücadele sergileyeceklerdir" ifadesini kullandı.





ALİ İPEK: HACETTEPE MAÇINDAN ENDİŞELİYİM



Turkcell Süper Lig'de yarın yapılacak olan G.Birliği-Hacettepe maçının yankıları halen sürüyor. Denizlispor Başkanı Ali İpek sıkıntılı günler geçirdiklerini ancak ligde kalacaklarını ifade ederken G.Birliği-Hacettepe maçıyla ilgili duyduğu endişeleri dile getirdi. İpek "Ligin bitimine 4 hafta kala, aynı yerde idman yapan, aynı yerde yiyip içen iki takımın maçı var. Bu maçın sonucunu merakla bekliyorum. UEFA'nın kurallarındaki maddeye bakıldığında görülüyor ki bu tip durumlarda müracaat edildiğinde iptale gidilebilir" diye konuştu