Ve Toraman konuştu!..

Tempo24-



Beşiktaş'ta takım arkadaşı İbrahim Üzülmez ile Avusturya kampında kavga etmesinin ardından kadro dışı bırakılan İbrahim Toraman bugün bir basın açıklaması yaptı. İbrahim Üzülmez gibi çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren İbrahim Toraman camia ve taraftardan özür dileyerek tekrar Beşiktaş'ta foma giymek istediğini ve artık sözün büyüklerde olduğunu ifade etti.



"En çok acıyı biz çektik"



"İlk defa konuşmak istedim. Ne kimseyi savunmak ne de birini suçlamak için konuşuyorum. Böyle büyük bir camiada bu olayın yaşandığı için çok üzgünüm. Hayatımdaki zor dönemlerden birini geçirdim. Taraftardan camiadan özür diliyorum. Hatamı kabul ediyorum. Başta taraftarımızdan hocamızdan ve Sinan Engin'den özür diliyorum. En çok acıyı biz çektik hem maddi hem de manevi olarak. Üzüntülü günler geçirdik. Artık sözü büyüklerime bırakıyorum. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum"



"Bana affedilme konusunda birşey söylenmedi. Affedilmek istiyorum. Ben Beşiktaş'ta forma giymek istiyorum. 27 yaşında futbolu bırakamam. Camianın ve taraftarın beni desteklediğini gördüm. Bunlar benim sorumluluğumu daha da artırdı. Sevdiğim bir camiada futbola devam etmek isterim. Ben burada dileklerimi söylüyorum. Umarım hayırlısı olur"



"Başkanla kısa bir süre konuştuk. Daha önce başkanı arayamamıştım. 2-3 dakika görüştük ve özür diledim. Ayrılmak istemediğimi özür dilediğimi söyledim. Kendisi de anlayışla karşıladı"



Ben ayrılmak istemiyorum. Ama Ahmet Bulut hep yanımda oldu. Avrupa'da birkaç takımla görüştüğünü söyledi. Benim ilk planım burada kalmak. Transferi şu dönemde hiç düşünmedim.



Bu olaydan sonra beni motive eden taraftarın davranışıydı. Benim İbrahim ağabeyle bir problemim yok. Beraber 10 günden beri antrenman yapıyoruz. Onların sevgisiyle sorumluluğum daha da arttı. Bir an önce formama kavuşmak istiyorum. İnsan bazı durumlarda hata yapabiliyor. anlık bir olaydı ve sayfa kapandı. Bundan sonra yeni bir sayfa açmak istiyorum.



İkinci kamp dönemi öncesi Ertuğrul Sağlam'la konuşup hatalı olduğumu ve özür dilediğimi söyledim. Önümüzdeki zaman bakarız dedi. Net bir şey söylemedi.

