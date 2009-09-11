Ve Topbaş geri adım attı: Evet, bizim de eksiğimiz var!

İstanbul'u vuran sel felaketiyle ilgili olarak AKOM'da bir basın açıklaması yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Acımasız olacağız. Birilerinin canı yanacak'' dedi.

İşte Topbaş'ın açıklamasından satırbaşları:



Belki biraz acımasız olacak ama kimse kusura bakmasın. Gereken soruşturmaların talimatını verdik.

Bodrum katlarının etkileneceği noktalarında iptaline kadar bütün tedbirler yapılacak. Dere yataklarındaki bütün çalışmaları yürüteceğiz. Bu konuda basınımızdan yargımızdan destek bekliyorum. Çünkü gittiğimiz kararlarda yürütmeyi durdurma kararları alınmaktadır.

Bu boyuttaki bir doğal afet dünyanın neresinde olursa olsun her yerde var. Ama bizim alabildiğimiz tedbirler önemli. Biz ekibimizle birlikte çok ciddi boyutta kurtarma çalışmaları yaptık.

'Ekipman konusunda yetersiz kalındı' gibi sözler söylenemez. Bölgede 1225 personelle ve 406 büyük araçlarla ciddi bir kurtarma çalışması yapıldı. 100 civarında araç denizden çıkarıldı.

Basın Ekspres yolu yapılırken, bir mimar olarak söylüyorum, Basın Ekspres Yolu bir dere yatağı üzerinden geçirilirken, niçin yağışları denize aktaracak sistemler düşünülmedi diye sesli düşünmek istiyorum.

Baykal'a eleştiri

Muhalefet liderleri, ''Sayın Başkan ne yapabiliriz?'' diye sorsunlar.

Kendileri de 44 yıl yönetimlerde bulundular. 44 yılda yaptıklarıyla, bizim 16 yılda yaptıklarımıza baksınlar. Bunun için halkımız onlara iktidarı vermiyor.

'5'inin ruhsatı var'

Dün sayın Baykal TIR parkından bahsediyor? ''Kimlere ait, ruhsatı kim verdi?'' dedi.

Bu parklardan 5 tanesinin ruhsatı var, ama CHP döneminde Küçükçekmece’de verilmiş ruhsatlar. 5 tane parkın ruhsatları maalesef CHP döneminde verilmiş ve bizim Osmanlı Parkı 19 Şubat’ta 2008’de mühürlemiş. TIR garajı olmaz diye.

Çengelköy’de İstavroz deresinde, sanki buralar boşaltılmış dolgu yapılmış gibi para alınmış bu bizim belediyemiz lehine sonuçlandı. Bunlar ödendi. Bunlar hep CHP’nin işleri. Bunlara girmek istemiyorum. ''Onlar yanlış yaptı bizim yapmamız normaldir'' demek istemiyorum.

'Bizim de eksiklerimiz var'

Bizim de eksiklerimiz var bunları gidermek zorundayız. Bununla ilgili ciddi tedbirler alacağız.

Baykal diyor ki ''Niçin buralar ıslah edilmedi?'' 'Silivri merkezindeki dereyle ilgili 2005’te burası problem olabilir' dedim.

'Silivri'deki felaketin nedeni köprü'

Silivri’deki sel felaketinin nedeni dört gözlü köprüdür. Dört gözlü köprü yapmış, iki gözünü çıkarmışlar ve CHP dönemi kendilerine göre köprü yapmışlar. Burada su şişerek sele neden oldu.

Yargıya götürdü, önce yürütmeyi durdurma aldılar 2007’de, 2008’de planı iptal ettirdiler ve maalesef bilirkişinin verdiği, İSKİ’nin talep ettiği koruma bandı 25 metre.. Bilirkişi diyor ki hayır 7 metre. Buyursun açıklamasını yapsın. Nasıl planları iptal ettirdiniz? Gelen sonuç ortada ve maalesef burası siyasi taleplere kurban gitti.

'3 kişi öldüğünde Baykal neredeydi?'

710 trilyon Silivri’ye yatırım yapmışız, 50 trilyon daha yapacaktık ve bu işi bitirecektik. Silivri’de dere kenarında çöplük oluşturulmuştu. Daha önce

CHP’nin yaptığı bu çöplük alandaki yağmur nedeniyle oluşan selde, 3 vatandaşımızın öldüğü zaman sayın Baykal neredeydi?