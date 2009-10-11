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Spor

Ve Terim bırakıyor

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Çarşamba günü oynanacak Ermenistan maçı sonrası görevi bırakacağını açıkladı.

11 Ekim 2009 03:00

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Çarşamba günü Ermenistan ile oynayacağımız maç sonrası görevi bırakacağını açıkladı.

A Milli Takım'ın Belçika'ya 2-0 yenildiği maçın ardından çok önemli bir gelişme yaşandı ve teknik direktör Fatih Terim görevi bırakacağını açıkladı. Fatih Terim'in istifa kararında Belçika maçında tribünde Emre Belözoğlu'na küfür edilmesi ve bazı kişilerin "istifa" sloganları olduğu iddia edildi.

Terim düzenlediği basın toplantısında "Bursa'daki Ermenistan maçı, benim veda maçım” diye konuştu.

Terim, "Bildiğiniz gibi hiçbir zaman bir başkasını suçlamadım, futbolcularımı asla. Süreç beğenmediğimiz bir süreç oldu. Nedenlerini bir basın toplantısıyla açıklayacağım. Ancak bir örnek vereyim, bir grup "imparator" diyor, bir grup "istifa" diyor. Ben istifa lafına alışkın değilim. Bu insanlar ay-yıldızlı bayraklarla sokakta gezerken de bu takımın başında ben vardım. Üzerinde ay-yıldızlı forma olan kimseye küfür edilemez. Bir hesap verme asla yok. Ama bir izahat, tahlil yapacağız. Bursa"da veda edeceğim. Sayın başkan Mahmut Özgener"in de beni anlayışla karşılayacağını umuyorum" dedi.

2010 eleme grubundaki performansı başarısız gördüğünü ifade eden Fatih Terim, "Grupta İspanya favori, biz de ikinci olarak gösteriliyorduk. Gruptan çıkıp play-off'ta da kaybedebilirdik, ama burada ikinci olmalıydık. Bu turnuvayı burada tamamladıysak bu bir başarısızlıktır. Bu turnuvada kendimi başarısız olarak görüyorum" diye konuştu.

Terim Belçika maçıyla ilgili olarak ise, ''Türk Milli Takımı'nın bugün böyle bir oyun ortaya koymasının izahı, sadece psikolojik olabilir'' dedi.

Estonya-Bosna Hersek maçının ilk yarısını otelde seyrettiklerini ve skorun 1-0 olduğunu, soyunma odasına geldiklerinde durumun 2-0'a geldiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, ''Bizim bu durumumuzun aksine, yeni hocasıyla birlikte hazır bir Belçika vardı. Dick Advocaat ve takımını tebrik ediyorum. Bosna Hersek'e de play-off'ta başarılar diliyorum'' diye konuştu.

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