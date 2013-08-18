Emre Belözoğlu 'rabia' işareti ile Mısır'a selam gönderdi

Spor Toto Süper Lig’in 1. Haftasında Fenerbahçe Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiği karşılaşma, 3-2 Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Fenerbahçe’yi 2-0 öne geçiren Emre Belözoğlu’nun gol sevinci sırasında, Mısır’da askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi destekleyen Müslüman Kardeşler’e ithafen eliyle “rabia” işareti yapması ise yeni bir tartışmayı alevlendirecek gibi...

Bakan Kılıç ‘Siyaset yasak’ demişti

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç kısa bir süre önce, futbola siyasetin girmemesi gerektiğini söylemiş, Gezi Parkı olaylarını futbola taşıyanların bunun bedelini ödeyeceğini ifade etmişti. Bakan Kılıç, tribünlerde siyasi slogan pankart ve simgelerin yasaklanacağını, olası eylemlerde polisin taraftarlara müdahale edeceğini söylemişti.

‘Gezi’nin ardından futbol maçlarında e-bilet uygulamasına geçme kararı alınmış ve stadyumlarda maç izleyen futbolseverlere TC kimlik numaraları ile bilet satılması talimatı verilmişti.

Kayseri’de oynanan Süper Kupa maçı öncesinde Kadir Has Stadı girişinde alkol kontrolü yapılması da tartışma yaratmıştı.

Konyaspor protokolünde Mursi atkısı

Bu arada, maç öncesinde objektiflere takılan karelerde, Şeref Tribünü'ndeki bir ayrıntı da dikkat çekti. Konyasporlu yöneticiler, üzerine Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafının bulunduğu atkılar taktıkları görüldü.

Rabia işareti nedir?

Rabia işareti, gerek Kahire'de gerek dünyanın dört bir yanında Mısır'daki mevcut yönetim karşıtlarının simgesi haline geldi. "Rabia" işareti, Mursi yandaşlarının toplandığı Rabiatul Adeviye Meydanı'ndan geliyor. Rabia, Arapça'da 4'üncü anlamını taşıyor.