T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Belözoğlu 'rabia' işareti ile Mısır'a selam gönderdi

Suat Kılıç'ın, maçlarda siyasi simgelerin yasaklandığını belirtmesine rağmen, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun Müslüman Kardeşler'e selam göndermesi tartışmaları da beraberinde getirdi

18 Ağustos 2013 01:28

Spor Toto Süper Lig’in 1. Haftasında Fenerbahçe Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiği karşılaşma, 3-2 Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Fenerbahçe’yi 2-0 öne geçiren Emre Belözoğlu’nun gol sevinci sırasında, Mısır’da askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi destekleyen Müslüman Kardeşler’e ithafen eliyle “rabia” işareti yapması ise yeni bir tartışmayı alevlendirecek gibi...

 

Bakan Kılıç ‘Siyaset yasak’ demişti

 

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç kısa bir süre önce, futbola siyasetin girmemesi gerektiğini söylemiş, Gezi Parkı olaylarını futbola taşıyanların bunun bedelini ödeyeceğini ifade etmişti. Bakan Kılıç, tribünlerde siyasi slogan pankart ve simgelerin yasaklanacağını, olası eylemlerde polisin taraftarlara müdahale edeceğini söylemişti.

‘Gezi’nin ardından futbol maçlarında e-bilet uygulamasına geçme kararı alınmış ve stadyumlarda maç  izleyen futbolseverlere TC kimlik numaraları ile bilet satılması talimatı verilmişti.

Kayseri’de oynanan Süper Kupa maçı öncesinde Kadir Has Stadı girişinde alkol kontrolü yapılması da tartışma yaratmıştı.

 

Konyaspor protokolünde Mursi atkısı

 

Bu arada, maç öncesinde objektiflere takılan karelerde, Şeref Tribünü'ndeki bir ayrıntı da dikkat çekti. Konyasporlu yöneticiler, üzerine Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafının bulunduğu atkılar taktıkları görüldü.

\

 

Rabia işareti nedir?

 

Rabia işareti, gerek Kahire'de gerek dünyanın dört bir yanında Mısır'daki mevcut yönetim karşıtlarının simgesi haline geldi. "Rabia" işareti, Mursi yandaşlarının toplandığı Rabiatul Adeviye Meydanı'ndan geliyor. Rabia, Arapça'da 4'üncü anlamını taşıyor.

 

ETİKETLER

fenerbahçeemre belözoğlukonyaspormüslüman kardeşlermısır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24