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Spor

Ve şampiyon Fenerbahçe Grundig!

Aroma Erkekler Voleybol Ligi Final Serisi'nde Arkas Spor'u yenen Fenerbahçe Grundig, şampiyon oldu

26 Nisan 2012 00:50

Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi Play-Off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Grundig, Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti ve üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertli ekip, final serisini de 2-1 ile tamamladı.

Final maçının ilk seti oldukça çekişmeli geçti. Son bölüme kadar yakın bir mücadeleye sahne olan sette Arkas Spor, 22-20'lik üstünlüğü yakaladı. Ancak Fenerbahçe Grundig, buradan seti çevirmeyi başardı ve final maçının ilk setini 25-23 alarak, 1-0 öne geçti.
 
Bu seti alan Fenerbahçe Grundig, ikinci sete de hızlı başladı. Ancak Arkas Spor çabuk toparlandı ve ilk teknik molaya 8-7 önde gitti. Bu moladan sonra Fenerbahçe Grundig, maça ağırlığını koydu. Üstün oyunuyla farkı artıran sarı-lacivertli ekip, ikinci teknik molaya 16-11 önde girdi. Bu farkı koruyan Fenerbahçe Grundig, maçın 2. setini 25-20 aldı ve 2-0 öne geçmeyi başardı.
 
 
Karşılaşmanın üçüncü setine de iyi başlayan Fenerbahçe Grundig, taraftarının da yoğun desteğiyle çok iyi bir oyun sergiledi. Bu setin ikinci teknik molasına 16-10 öne giren sarı-lacivertliler, seti de 25-21 kazandı ve 3-0 ile şampiyonluğunu ilan etti.

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