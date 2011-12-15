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Spor

Ve sakallarını kesti!

Uzun bir sakatlıktan sonra formasına kavuşan Fenerbahçeli Serdar Kesimal, tepki çeken imajına son verdi...

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Uzun bir sakatlıktan sonra formasına kavuşan Fenerbahçeli Serdar Kesimal, tepki çeken imajına son verdi. 

Fenerbahçe'nin sezon öncesi Kayserispor'dan transfer ettiği; ancak sakatlığı nedeniyle uzun zamandır formasından uzak kalan savunma oyuncusu Serdar Kesimal, bıraktığı sakallarını kesti. 

Fenerbahçe'nin dün deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan Serdar Kesimal, bugün sakallarını kesti.

Maçtan sonra, "Haziran'dan beri ilk 11 de sahaya çıkmadım..Oynadığım ve kazandığımız için mutluyum..Yarın sakallarımı keseceğim'' şeklinde tweet atan Serdar Kesimal, sözünü tuttu ve sakallarını kesti.

Serdar Kesimal, Twitter adresinden kesilmiş sakallarıyla çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.

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