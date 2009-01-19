Ve Podolski Köln'de!



Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Köln, uzun süredir peşinde olduğu eski yıldızı Lukas Podolski transferinde mutlu sona ulaştı.



Bayern Münih'te mutsuz olan ve her fırsatta takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Polonya kökenli Alman yıldız Lukas Podolski, eski takımı FC Köln'e transfer oldu. Uzun süredir Köln ve Bayern Münih takımları arasında yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı ve Podolski'nin sezon sonundan itibaren Köln forması giyeceği açıklandı. Alman spor siteleri son dakika olarak transfer haberini duyururken, 23 yaşındaki Podolski'nin Köln'le 4 yıllık sözleşme imzalamayı kabul ettiği ve yıllık 3 milyon euro alacağı bildirildi.



Köln'ün Bayern'e bu transfer için ise 10 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği aktarılıyor. Transferin resmi olarak Pazartesi günü duyurulması bekleniyor. Bayern Münih Kulübü Genel Sekreteri Uli Hoeness da Alman basınına yaptığı bir açıklamayla transferin yarın resmiyet kazanacağını düşündüğünü söyledi.



İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Beldesi'nde sürdüren Alman ekibi FC Köln'de, teknik direktör Christoph Daum, Podolski'yi takımında görmeyi çok arzuladığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.